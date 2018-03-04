Facebook'taki Gizli Videolar Nasıl İndirilir?

Herhangi bir sebepten dolayı indirmek istediğiniz Facebook videolarını yine herhangi bir gizlilik ayarından dolayı indirememiş olabilirsiniz. İşte ister gizli ister açık olsun tüm Facebook videolarını indirmenin yöntemi.

Facebook, internetin ve akıllı telefonların yaygınlaşması ile son derece hızlı büyüdü ve günümüzde 2 milyar aylık aktif kullanıcıya ulaştı. Facebook’un yükselişinde en büyük pay, şüphesiz ki video paylaşım özelliğidir. Kullanıcılar tarafından sevilen bir video, kolaylıkla milyonlarca izlenmeye ulaşabiliyor.

Herhangi bir nedenden dolayı bir Facebook videosunu indirmek isteyebilirsiniz. Fakat YouTube videolarının yalnızca Google sunucularında saklandığı gibi Facebook videoları da sadece Facebook sunucularında saklanmaktadır. Bu nedenle ana sayfada gördüğünüz videolar aslında bir gönderinin içine gömülmüş durumdadır ve indirebilmek için gerçek video URL’sine ulaşmanız gerekmektedir.

Video URL’sini bulsanız dahi bu bilgi, videoyu sağlıklı bir şekilde indirmek için yeterli değildir. Zira bazı videolar herkese açık olarak paylaşılırken, bazı videolar gizlilik ayarları ile erişimi sınırlandırılmış olabilir. İşte Facebook’tan video indirmenin en kolay yolu:

Herkese Açık Videolar İçin:

1.adım- Video URL’si bulmak

İndirmek istediğiniz videonun gizlilik ayarı çok önemlidir. Video oynatıldığı sırada üzerine gelerek sağ tıklayın ve ‘Video internet adresini (URL) göster’ seçeneğine tıklayın. Videonun üzerinde küçük bir URL gözükecek, o adresi kopyalayın. Herkese açık bir videonun URL’si ‘https://www.facebook.com/webtekno/videos/2065586300329515’ şeklinde olacaktır.

2.adım- Çevrimiçi Facebook video indiriciyi açmak

Buraya tıklayarak indirme işlemini gerçekleştireceğimiz internet sitesine erişim sağlayabilirsiniz. Ortada bulunan adres çubuğuna kopyaladığınız Facebook video URL’sini yapıştırın ve ‘download’ tuşuna basın. Videoyu yüksek ya da standart kalitede indirebileceğiniz iki farklı seçenek çıkacaktır. İstediğiniz seçeneği seçtikten sonra altında bulunan ‘download’ butonuna basabilirsiniz.

Gizli Videolar İçin:

1.adım- Sayfa kaynağını bulmak

Ne yazık ki gizlilik ayarları ile korunan videoları yalnızca URL’lerini kullanarak indiremeyiz. Herhangi bir gizli videoyu indirmek için öncelikle sayfa kaynağına erişmemiz gerekmektedir. Bunun için indirmek istediğiniz videonun üzerine gelerek sağ tıklayın ve ‘yeni sekmede aç’ seçeneğini seçin. Ardından videonun açıldığı sekmeye gelin ve ‘CTRL+U’ya basarak sayfa kaynağını görüntüleyin. Sayfa kaynağı açıldığında öncelikle CTRL+A’ya basarak tüm kaynağı seçin, ardından CRTL+C’ye basarak kopyalayın.

2.adım- videoyu indirmek

Buraya tıklayarak yukarıda herkese açık videoları indirdiğimiz internet sitesinin gizli videolar için oluşturduğu ayrı indiriciye ulaşabilirsiniz. Açılan sayfadaki boş kutuya tıkladıktan sonra CTRL+V’ye basarak tüm kopyaladığınız tüm kaynak kodunu yapıştırın ve ardından indir tuşuna basın. Site, indirme kalitesini seçmeniz için iki seçenek sunacak. İstediğiniz kalitede videoyu indirebilirsiniz.