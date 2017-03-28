Facebook'taki Hikayeler Özelliği Tekrar Ortaya Çıktı!

Facebook'a hikayeler özelliği ile birlikte yeni özellikler eklendi. Snapchat'i kötü günler bekliyor. Facebook saldırgan politikasına tam gaz devam ediyor.

Facebook günümüzde 1.65 milyar insanın hep birlikte sosyalleşme imkanı bulduğu çok büyük bir platform. Aynı zamanda Instagram, WhatsApp gibi diğer iletişim medyalarını da kendi bünyesinde bulunduran Facebook, zamanında teklif yapıp ta alamadığı Snapchat’i neredeyse bitirmek ister gibi sömürmeye devam ediyor.

Snapchat ile birlikte gelen hikayeler özelliğini bütün sayfalarına eklemeye başlayan Facebook, ilk olarak Instagram’a son olarak ise WhatsApp’a hikayeler özelliğini eklemişti. Bugün ise bizzat kendi ismini taşıyan Facebook’a hikayeler özelliği tekrar test aşaması olarak geri geldi. iOS ve Android için gelmeye başlayan güncelleme kademe kademe olarak telefonlara aktarılıyor. Snapchat’in yükselmeye başladığı bu günlerde en son ve en güçlü kozunu oynayan Facebook, gücünü bu şekilde göstermek istiyor.

Yeni güncelleme ile birlikte üç yeni bölüm geliyor. Yeniden tasarlanan bir uygulama içi kamera, yeni haberlerin en üstünde kısa öykülerden oluşan yeni bir yayın ve Direct adlı özel mesajlaşma özelliği gelen yenilikler arasında.

Facebook, hikayeler özelliği ile kamerasının daha sık kullanılacağını düşünerek kamerasını güncelledi. Şirket, kamera tabanlı mesajlaşmanın sosyal etkileşiminin geleceğini temsil edeceğini düşünüyor.

Facebook hikayelerin ürün müdürü Connor Hayes’e göre insanların içerik oluşturma yolları metin üzerinden fotoğraf ve videolara doğru kayıyor. Bu durum insanların birbirleri ile çevrimiçi etkileşimde bulunma biçimlerini değiştiriyor diyen Hayes, hikayelere Snapchat’ın öncülük ettiğini belirtiyor. Snapchat’te olduğu gibi Facebook hikaye fotoğrafları da 24 saat içerisinde kayboluyor. Resimleri Snapchat gibi filtrelerle süsleyebilir ve üzerine yazılar yazabilirsiniz.

Facebook bu adımı atarak Snapchat’e bir çelme daha taktı. Instagram’a tam oturan hikaye modu Facebook’ta nasıl empoze edilir tam bilmiyorum ancak son derece iddialı bir gelişme olduğunu söylemekte fayda var.