Facebook'ta Kullanmadığınız "Keşfet" Menüsündeki 7 Özellik!

Daha önce sizin için Facebook'un işinize yarayabilecek birçok farklı özelliğini sıralamıştık. Peki ya o hiç kullanmadığınız "Keşfet" menüsü? İşte "Keşfet" menüsü içerisinde işinize yarayabilecek 7 özellik.

Facebook artık dostunuz, arkadaşınız yani hayatınızın bir parçası. Bir süredir sürekli kullandığımız ama gözden kaçan özellikleriyle alakalı birçok Facebook listesi yapıyoruz. "Keşfet" menüsü de bu ilgiyi hakeden özelliklerden biri. Çoğunlukla bırakın bu ana sayfanızda sol köşede duran menünün özelliklerini bilmeyi, "Diğerlerini gör" yazan seçeneği bile tıklamıyoruz.

Peki ya keşfet menüsünde yer yer gayet eğlenceli, yer yer de işinize yarayabilecek özellikler olduğunu söylesek? Yalnız bu bahsettiğimiz özelliklere ulaşmak için "Keşfet" menüsünün devamındaki "Diğerlerini Gör..." yazan seçeneğe tıklamanız gerekiyor. Hadi bakalım sizin için yaptığımız Facebook'ta "Keşfet" menüsünde işinize yarayabilecek 7 özelliği sıraladığımız listeye geçelim.

Oyunlar

Muhtemelen bir Facebook oyunu canavarıysanız, bu ekrana biraz olsun aşinasınızdır. Ancak herkes sürekli olarak size bildirim gönderen oyunları oynamayı sevmiyor. Ancak yine de 'hazır Facebook'ta takılıyorken, iki oyun atayım ama beni uğraştırmasın' diyorsanız, yukarıdaki hızlı oyunlar sekmesi tam size göre. İçerisinde Pacman gibi hızlı oynayabileceğiniz klasik oyunları barındırırken, bir takım yeni mobil oyunları da içeriyor. Ayrıca siz başkasıyla karşılıklı oynamak istemediğiniz sürece bu oyunlar sizi sürekli bildirimleriyle rahatsız etmiyor!

Tarihte Bugün

"Tarihte Bugün" ikonu, eğer çok uzun süredir Facebook kullanıcısı iseniz, geçmişe dönüp neler paylaştığınızı görüp eğlenmenizi sağlayabilecek bir özellik. Ayrıca tam olarak belirli yıllar önce tam o gün ne paylaştıklarınızı da sıraladığı için neredeyse bir zamanda yolculuk işlevi de görüyor.

Sayfalar Akışı

Sayfalar Akışı aslında Facebook'un bir süredir sayfalar için zorlaştırdığı özelliği geri getiren bir bölüm. Normalde sayfalardan bildirim alıp, takip etmediği sürece paylaşımları ana sayfanıza düşmüyor. Ancak "Sayfalar Akışı"na girerseniz takip ettiğiniz tüm sayfaların son paylaşımlarınız görebiliyorsunuz.

Hava Durumu

Evet Facebook'un içerisinde bir hava durumu öğrenme uygulaması da var. Otomatik olarak hava durumunu gösteren bu seçenek benim gibi konum paylaşmayı sevmeyenlerdenseniz, manuel olarak istediğiniz yerin hava durumunuzu seçerek anlık olarak öğrenmenizi sağlıyor.

Çerçeve Oluştur

"Çerçeve Oluşturma" aslında, Instagram ve Snapchat'teki hikaye filtrelerinin Facebook versiyonu üzerinde, sizin de kendi çerçevenizi oluşturmanızı sağlayan bir arayüz. Burada kendi tasarladığınız ".png" uzantılı görselleri çerçeve oluşturma arayüzüyle kolayca atabilir, kendi çerçevelerinizi yaratarak sadece kendinizin paylaşacağı bir Hikaye filtresi oluşturabilirsiniz. Eğer tasarımınız Facebook ekibi tarafından onay alırsa ve topluluğa açık hale gelip oylanırsa, kim bilir belki tüm dünyanın kullandığı filtreyi yapan kişi olarak gururlanabilirsiniz.

Mağazalar

Mağazalar, sizin (eğer paylaşırsanız) adresinize yakın olan mağaza hesaplarının açık bir listesini önünüze sermeye yarayan bir "Keşfet" sekmesi. Ürünleri mağaza sayfasından beğenip, eğer satın alma imkanı varsa alabilirsiniz. Ancak üzerinize denemeden almak istemeyenlerdenseniz zaten size konum olarak yakın mağazaları da karşınıza çıkaracağı için gidip deneyebilirsiniz de.

Kaydedilenler ve Gönderi Kaydetme

Kaydedilenler ve gönderi kaydetme, zannediyoruz ki liste içerisinde çoğumuzun işine yarayabilecek bir özellik. Zaten ileri seviye kullanıcılar bu özelliği biliyorlardır, ancak bilmeyenler için; Facebook'ta arkadaşınızın, kendinizin ya da takip ettiğiniz sayfa veya gruplardaki paylaşımları kaydetme özelliği var. Bunun için tek yapmanız gereken kaydetmek istediğiniz gönderinin sağ üst köşesindeki aşağıya bakan oka tıklayıp, "Gönderiyi kaydet" yazan yere tıklamak. Daha sonra "Kaydedilenler" sekmesine "Keşfet" üzerinden gelerek kaydettiğiniz gönderiler arasından bulabilirsiniz.