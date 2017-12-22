Facebook ve pek çok dünyaca ünlü sanatçının müziklerini lisanslayan Universal Müzik Grubu, dev bir anlaşmaya imza attılar. Artık kullanıcılar Facebook videoları için lisanslı şarkılar kullanabilecekler.

Facebook, video içerik yayıncılığı konusunda YouTube’a rakip olmak istiyor. Sosyal medya devinin dinamikleri biraz farklı olsa da son bir yıldır, içerik üreticileri bu platformdan yayınladıkları videolarla para kazanabiliyorlar. Milyonlarca kişiye ulaşan video içeriklerin kullanılan müzikler dolayısıyla telif hakkı ihlali yapmamaları için yeni bir anlaşmaya imza atıldı.

Facebook, resmi olarak Universal Müzik grubu ile anlaşma yaptığını doğruladı. Instagram ve Oculus platformlarını da kapsayan anlaşma gereğince, telif hakkı ihlalleri nedeniyle videoların kaldırılmasına engel koyuldu. Artık içerik üreticileri, UMG etiketiyle müzik yayınlayan sanatçıların eserlerini videolarında kullanabilecekler.

Facebook bu adımın ilerleyen yıllarda müzik tabanlı içerikler için oldukça önemli olacağını vurguluyor. Diğer yandan UMG dışında küresel birer müzik yayıncısı olan Warner Music Group ve Sony Music ile sosyal medya devinin görüşmeleri devam ediyor.

2015 yılında başlayan görüşmeler sırasında Facebook, geleneksel yayıncılığın çizgisinden uzak, daha farklı içerik üreticiliği için çalıştığını belirtmişti. Görüşmeler devam ettikçe Facebook, hem içerik üreticilerini hem de lisans şirketlerini mutlu edecek bir sistem kurma kararı aldı.

Ayrıca şirket, YouTube içeriklerini üreten kişilerin hak sahibi olduklarını bildirmek için kullandıkları Content ID sistemini de kendisine uyarlıyor.

Özellikle ülkemizde, Facebook'taki içeriklerin çoğu zaten YouTube için hazılanıp yayınlanan videoların birer kopyası. Bu nedenle YouTube için hazırlanan bir videonun, sırf telif hakkı yemeyecek olması nedeniyle Facebook için tekrar hazırlanması zor. Bu hem içerik üreticilerini yorar hem de Facebook'un bu anlaşmasını bazı açılardan boşa çıkartır.

Facebook video içerik yayıncılığı konusunda YouTube'a rakip olmak istiyorsa, alması gereken daha çok uzun yollar var.