Facebook reklam uygulamaları konusunda son 6 aydır doymak bilmiyor. Birçok kullanıcı şimdiden bu durum yüzünden sıkılmış durumdayken, firma işi biraz daha abartmanın peşinde.

Aslında hedefli reklamcılık her zaman daha derli topludur. Kullanıcı kendisini ilgilendiren ürün ya da hizmetler dışında bir reklam görmez ve bu da reklam içerikleriyle olan etkileşimi arttırır. Diğer yandan bu durum kullanıcıların motivasyonunu da minimum seviyelerde etkiler. Ancak her şeyin olduğu gibi reklamın da bir sınırı var ve Facebook’un gözü doymak bilmiyor.

Firma, bugün reklam politikalarına ilişkin gerçekleştireceği bir adımı daha açıklığa kavuşturdu ve artık bireysel reklamlar dışında, aynı evde yaşayan hane halkına yönelik reklamlar da uygulama ve web sitesi üzerinde yer alacak. Örnekle açıklamak gerekirse; nir ailenin bireyleri birlikte tatile gitme eğilimi gösterebilir ve bunun için internet üzerinden araştırma yapabilirler. İşte bu arama verileri sonucunda hane halkı Facebook’ta bireysel ana sayfalarında seyahat ve tatil reklamları görecekler. Böylece bir yemek esnasında tatil seçeneklerini tartışma olasılığı artacak. Ayrıca tatil sezonunda o hanenin ebeveynleri, çocuklarının ilgisini çekebilecek hediyelerle ilgili reklamlar görebilecekler.

Benzer çıkarları paylaşan aile bireyleri, pazarlama ve reklam sektörleri için her zaman en önemli gruplar içerisinde yer almıştır. Bir diğer yandan bazı ürün ya da hizmetler o hanenin bir üyesine ulaşmışsa ya da reklamı görüntülenmişse, diğer bireyler için reklam göstermek gereksiz olabilir. Örneğin Bluetooth hoparlör alan bir aile bireyinin o ürünü tüm hane halkı tarafından kullanılabilir ve daha fazla reklama ihtiyaç kalmaz.

Temel olarak Facebook bu eğilimlerimizi kullanarak, reklam verenlere nokta atışı hizmetler satmayı planlıyor. Tüketi olarak bizlerin vermek zorunda olduğu onlarca satın alma kararı var ve bunları değiştirmenin yolu, yakın zamanda 2 milyar kullanıcı barajını geçen Facebook’tan başkası olamaz.

Teknoloji şirketlerinin yaşamımız hakkında bunca şeyi bilip, bunları kendi menfaatleri için kullanması durumu yeterince ürkütücü olabiliyor. Şahsen bir kullanıcı olarak reklam görmek zorundaysam ilgilendiğim şeyleri görmeyi tercih ederim, fakat bireysel sınırlarıma bu kadar girilmesi durumu beni birçok kullanıcı gibi rahatsız eder. En basitinden aradığınız bir ürün ya da hizmetle ilgili diğer aile bireylerinizin bilgisi olmamasını isteyebilirsiniz.

Neyse ki, Facebook'un reklam tercihleri içerisinde bu seçeneği pasif hale getirmek mümkün. ​​Ayarlar> Gizlilik> Reklamcılık sekmesinden ilgili ayarı değiştirebileceğiz.

Özelliğin ABD için bu yıl aktif olacağını ve diğer ülkere önümüzdeki yıla kadar dalga dalga yayılacağını belirtelim.