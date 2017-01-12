Facebook'taki "Resmileşti Dikkat!" Saçmalığına İnsanlar Neden İnanıyor?

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, AA'ya yaptığı açıklamada Facebook'taki "Resmileşti Dikkat" ve "Yarın Teslim Tarihi" tarzı paylaşımlara neden inandığını açıkladı.

Birkaç aydır sürekli ortalıkta dolaşan "Resmileşti Dikkat!", "Yarın Teslim Tarihi!" gibi saçma ve hiçbir resmi anlam taşımayan, bizim de övünerek "bizim takipçiler öyle şey yapmaz :)" dediğimiz bu Facebook paylaşımları, ne yazık ki neredeyse tüm ülkeyi sardı. Öyle ki hiç beklemediğimiz insanlar birden bire bu saçma paylaşımları yapabiliyor, peki halk buna neden inanıyor?

Konuyla ilgili olarak Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, AA'ya yaptığı açıklamada bu tarz paylaşımların hiçbir şekilde resmi bir geçerliliğinin olmadığını ve tüm bu içeriklerin asılsız olduğunu söyledi. Ayrıca halkın terör eylemleri ve bu nedenle sosyal medyada terör propagandası yapanların cezalandırılmasının halk tarafından da "ya benim adıma da böyle şeyler paylaşılırsa" endişesinde olduğunu ve bu nedenle bu tarz paylaşımlara inandığını söyledi.

Ayrıca konuyla ilgili gayet net bir açıklama yapan Ergün, herkesin kendi paylaşımından sorumlu olduğunu da belirterek noktayı koydu. Biz de bu vesileyle bir kez daha söyleyelim; muhtemelen bu tarz saçmalıklar yine farklı başlıklarla türeyecektir ancak bu konuyla ilgili hem bizim içeriklerimizi hem de Kürşat Ergün'ün bu açıklamasını aklınızda tutun, bu tarz gönderileri paylaşarak arkadaş ortamında alay konusu olmayın. :)