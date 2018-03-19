Büyük bir Facebook veri skandalının merkezinde bulunan, Donald Trump'ın 2016 yılı seçimlerinde kampanyalarını yürüten siyasi araştırma şirketi Cambridge Analytica'nın (CA) CEO'su, politikacıları tuzağa düşürmek için gizemli hizmetler sunarken gizlice filme çekildi.

Channel 4 News tarafından yapılan bir soruşturma kapsamında bugün ortaya çıkan bir sürpriz video görüntüsü, CA'nın Facebook'tan 50 milyon ABD seçmeni içeren bir veri olayı üzerinden askıya alınmasından birkaç gün sonra geldi. CA İcra Kurulu Başkanı Alexander Nix ve meslektaşları, Kasım 2017 ile Ocak ayları arasında yaptıkları 4 toplantıda gizlice kayıt altına alındı. CEO Alexander Nix ve diğer iki yüksek kıdemli CA çalışanı veri firmalarının Sri Lanka'da seçilecek adaylara yardım etmesini isteyen bir kişi kılığına giren muhabirle toplantı yaptılar.

CEO Nix, Cambridge Analytica'nın hizmetlerinden birinin de adayların evlerine Ukraynalı kızlar göndermek olduğunu söyledi. Açıklamalarına devam eden Nix, adaylara toprak karşılığında kampanyasını finanse etmek için büyük miktarlarda para verebildiklerini ve kaydedilen her şeye sahip olacaklarını söyledi. Ayrıca CA CEO'su adayın yüzünü tanınır hale getireceklerini de belirtti.

CA Political Global'in genel müdürü Mark Turnbull, şirketin internetteki videoları gizlice yaymak ve viral olmasına yardım etmek için kullandıkları süreçten de bahsetti. Aralık ayında yapılan bir toplantıda Turnbull, internetteki veri akışına bir bilgi yerleştirdiklerini ve sonra onun büyüdüğünü izlediklerini belirtti. Turnbull, her seferinde bir itme gücü verdiklerini bunun uzaktan kumandaya benzediğini söyledi.

Channel 4 News'e göre, yöneticiler, CA ve ana şirket olan Strategic Communications Laboratories'in Nijerya, Kenya, Çek Cumhuriyeti, Hindistan ve Arjantin de dahil olmak üzere dünya genelinde 200'den fazla seçimde çalıştıkları için övünüyorlardı. Konuyla ilgili olarak Channel 4 News’e açıklama yapan bir CA sözcüsü ise "Cambridge Analytica’nın ya da bağlı kuruluşlarının herhangi bir amaç için tuzak, rüşvet kullandığı iddialarını tamamen reddediyoruz. Cambridge Analytica herhangi bir amaç için gerçek olmayan materyal kullanmaz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın bir ağırlık olarak hayatımızın tam ortasına girdiğini, ABD seçimlerinin içerisine karıştığı söylenen ve bu görüntülerle birlikte bir kez daha kanıtlanan skandalla tekrardan görmüş olduk. Bununla birlikte 200'den fazla seçime gerçek dışı materyaller kullanarak nasıl müdahale edildiği de CA yöneticilerinin açıklamalarında görünüyor. Bu da Facebook skandalının yayılarak büyüyeceğini gösteriyor diyebiliriz.