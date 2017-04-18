Facebook'tan Arttırılmış Gerçekliğe Özel Kamera Platformu

Facebook, sanal gerçeklikten sonra bu kez arttırılmış gerçeklik konusunda çalışmalarını hızlandırıyor.

Facebook'un 2007 yılından bu yana düzenlediği ve özellikle sosyal medya devi şirketin yeni ürünlerini, projelerini ve gelecekte atmayı planladıkları adımlarını açıkladığı F8 Geliştirici Konferansı, birkaç saat önce başlamıştı.

İşte bu konferansta Facebook'un, kendi hedefleri doğrultusunda attığı ve atacağı adımlardan da bahsedildi. Bu adımlardan biri de arttırılmış gerçeklik üzerine. Hali hazırda sanal gerçeklik konusunda önemli yatırımlar ve beraberinde önemli işler yapan Facebook, şimdi ise aynı şeyi arttırılmış gerçeklikte yapmayı deneyecek.

Bu bağlamda yeni bir kamera platformu geliştiren sosyal medya devi şirket, geliştiricilerin bu platform sayesinde uygulamaların kameralarında arttırılmış gerçekliği deneyimleyebilerek işlerini kolaylaştırma ve geliştiriciler nezdinde arttırılmış gerçekliğe olan ilgiyi arttırma amacında.

Konferasta sahne alan Zuckerberg, arttırılmış gerçekliğin programlama konusunda yeni odak noktası olduğu ifade etti. Bugün, geliştiricilere özel kapalı betası açılan platform, fotoğraf ve videolar için farklı, arttırılmış gerçeklik temelli filtreler ya da benzer şekilde oyunlarda, sanat projelerinde ve daha fazlasında arttılmış gerçeklik temelli şeyler sunulmasını sağlayacak.