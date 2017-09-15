Facebook, sinir bozucu paylaşımları yüzünden sayfalardan ya da arkadaşlarınızdan soğumamanız için 'erteleme' özelliğini test etmeye başladı.

Toplumsal bir olay yaşandığında karşıt görüşlü arkadaşlarınızın fikirleri canınızı sıkabilir ya da bir derbiden sonra bazı arkadaşlarınız galibiyet kutlamasını abartarak ana sayfanızı ele geçirebilir. Böyle anlarda insanın sinirleri gerçekten bozulabiliyor. Arkadaşınız ile bağlantıda kalmak istiyorsunuz fakat o konuyla ilgili paylaşımlarını da görmek istemiyorsunuz.

Facebook’un yeni test etmeye başladığı ‘erteleme’ özelliği sayesinde artık gönderilerinden rahatsız olduğunuz arkadaşınızın paylaşımlarını 24 saat, bir hafta yada bir ay boyunca erteleyebilirsiniz. Üstelik bu özellik sadece kişiler için geçerli değil, bir sayfa ya da grubun gönderilerini de geçici olarak erteleyebilirsiniz.

Erteleme özelliğini kullanmak için gönderilerini görmek istemediğiniz bir kişi, sayfa ya da grubun paylaşımının sağ üst kısmında bulunan simgeye tıkladıktan sonra ‘takipten çık ya da ertele’ seçeneğine tıklamanız ve gönderileri ertelemek istediğiniz zaman aralığını seçmeniz gerekiyor.

Bu özellik henüz test aşamasında ve çok az kullanıcıya sunulmuş durumda. Bazı arkadaş ya da sayfaların belirli konulardaki fikirleri bizim fikirlerimizle çakışabilir. Sırf bu yüzden ilişkiyi kesmek aşırı bir tepki olur ve ilgimizi çekebilecek paylaşımları da kaçırmamıza neden olur. Bu nedenle erteleme özelliği son derece faydalı olacaktır. Umuyoruz ki Facebook, özelliği bir an önce tüm dünyada kullanıma sunar.