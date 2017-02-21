Facebook’tan Bir Virüsün Bulaşmasını Nasıl Engellersiniz?

Sosyal medyanın amiral gemilerinden Facebook; en çok hesabın çalındığı, kötü amaçlı yazılımlar tarafından hedef olunan ve bilgisayarlara virüs bulaşan platformlardan biri de aslında. Peki başınıza böyle bir şey gelmesini hangi basit önlemlerle engellersiniz.

Bir platform ne kadar büyükse, o ölçüde saldırganların hedefi oluyor. Mac’ler veya Linux kullanan bilgisayarlar, Windows’lar kadar hedefte değiller. Facebook ise internetin en büyük hedeflerinden biri. İnsanlarla iletişim kurmak için en çok iyi bir platform olsa da, Facebook bir sürü virüs barındırıyor. Peki bunların bulaşmasını nasıl engellersiniz? Aşağıdaki önlemler, size yardımcı olacaktır.

Habersiz Uygulamalardan Sakının

“Facebook ile oturum aç” izni birçok yerde var artık. Tek bir hesapla birçok yerde oturum açabilme kolaylığı veriyor, ancak bazıları sahte oluyorlar. Bu nedenle her uygulamaya güvenmemelisiniz. Ayrıca bu şekilde oturum açtığınız uygulamalarda; uygulamanın telefonunuzda yapmak istediklerini ve izinleri mutlaka kontrol edin.

Neye Tıkladığınıza Dikkat Edin

Bu virüsü engellemenin en basit ancak en etkili yöntemidir: Neye tıkladığnıza dikkat edin! Emin olmadığınız veya güvenli görünmeyen hiçbir şeye tıklamayın. Bu arkadaşınızın size Facebook’tan gönderdiği bir mesaj veya bir Facebook reklamı dahi olabilir. Bazen reklamlar sizi virüslü sitelere yönlendirebilirler.

Tuhaf Arkadaşlık İsteklerini Kabul Etmeyin

Ülkemizde en çok görülen problemlerden biri budur. Kabul edilen şüpheli bir arkadaşlık isteğinin ardından kabul eden kişinin profil sayfasında birçok müstehcen içerik paylaşılmaya başlanır. 20 tane ortak arkadaşınızın olduğu biri sizi Facebook’tan ekleyebilir. Ancak hiç tanımadığınız yarı çıplak bir kadın? Hiç sanmyoruz. Bu tarz hesaplar spam içerir. Arkadaş listenizdeki herkesin gerçek kullanıcılar olduğuna emin olun.

Gerçek Olmak İçin Fazla Güzel Olan Şeylerin Farkına Varın

Facebook’taki kötü amaçlı yazılımlar, genellikle “100.000 TL’lik ödülü kazanabilecek misiniz?” gibi, insanları para ile motive etmeye dayalıdır. Bunların tamamının sahte olduğunu en baştan bilmelisiniz. Bazı şeyler gerçek olmak için fazla güzeldir. Bu tarz mesaj veya reklamlara itibar etmemelisiniz.

Hesabınızı Güvenlik Altına Alın

Facebook hesabınızın güvenli olmasının en kolay yolu, arkadaşlarınızın güvende olması. Eğer sizin hesabınız hacklenir ise arkadaşlarınızınki de kolayca hacklenebilir. Eğer böyle bir durumdan şüphe ettiyseniz, “Gizlilik>Güvenlik>Giriş Uyarıları” kısmının aktif, “Gizlilik>Güvenlik>Giriş Onayları” kısmında “İki Faktörlü Kimlik Doğrulama” kısmının etkin olmasına dikkat edin.

Uygulamalarınızı Düzenli Olarak Temizleyin

Bir uygulama kullanmak için tüm uygulamalara güveniyor olmalısınız. Düzenli olarak kullanmadığınız uygulamaları temizleyin, kullandıklarınızın da hangi yetkileri kullandığını daima gözden geçirin.

Eğer Virüs Bulaştıysa…

Eğer kötü amaçlı bir yazılımın kurbanı olduğunuzu düşünüyorsanız, ilk yapmanız gereken parolanızı değiştirmek. Sonrasında web tarayıcınızın güvende olup olmadığını öğrenmek için kullandığınız bir antivirüs yazılımı ile taramalısınız. Ayrıca hesabınızın kötü amaçlı yazılımlar tarafından hedef olduğunu bildiren bir ileti yazsanız fena olmaz.