Anlık Haberler bölümünde haber yayınlayan yayıncıları maddi anlamda destekleme maksadıyla başlatılacak olan uygulamaya göre okuyucular diledikleri yayıncıya ücretli olarak üye olabilecekler.

Firmanın Çarşamba yaptığı doğrulama bildirisine göre Facebook kullanıcıları yakında, Facebook Anlık Yazılar bölümünde yayıncıların haberlerini okuduktan sonra onlara üye olabilecekler. CEO Mark Zuckerberg firmanın hızlı yüklenen haber formatı olan ‘Anlık Yazılar’ bölümü içerisinde üyelik işlemini önümüzdeki son bahar sezonu içerisinde test etmeye başlayacaklarını doğruladı. Gönderdiği bir mesajda Zuckerberg “Eğer insanlar Facebook’ta gördükleri yeni haberlerden sonra ilgili yayıncıya ücretli olarak üye olmaya karar verirlerse, söz konusu üyelik ücretinden Facebook hiçbir kesinti yapmayacak ve doğrudan gerçeği ortaya çıkarmak için zorlu çalışmalar gerçekleştiren yayıncılara gönderecek. Söz konusu deneme işlemine Amerika ve Avrupa’da bulunan küçük bir grup yayıncı ile başlayarak, onlardan gelen geri bildirimlere kulak vereceğiz” dedi.

Ücretli üyeliklerin geleceğine dair haber ilk olarak Recode’da geçen ay yapılmıştı. The New York Times ve The Wall Street Journal gibi büyük çaplı yayıncılar söz konusu formatın kendilerine Facebook üzerinde takipçi kazandırmadığı gibi, maddi kayıplara da neden olacağı endişeleri sonrasında ‘Anlık Haberler’ bölümünden uzaklaşmaya başlamışlardı. Olur da Facebook bu yayıncıların üyelik gelirlerini arttırmayı başarabilirse, bazıları geri dönmeyi düşünebileceklerine işaret ettiler.

Facebook hangi yayıncıların bu testte yer alabileceklerine dair bir yorumda bulunmayı reddetti. Firma yaptığı açıklamada, farklı büyüklükte, coğrafi konumda ve iş modellerinde yayıncı dizisini dahil etmeyi düşündüğünü söylüyor. Bu demektir ki hem gazeteler ve magazinler, ve hem de ödeme-duvarlarını kullanan, aynı zamanda ‘freemium (daha fazla özellik için satın alma opsiyonlu ücretsiz ürün)’ modellerini kullananlar bu aralıkta yer alan oluşumlar olacak.