Günde 45 milyondan fazla doğum günü kutlamasının yapıldığını açıklayan Facebook, bunu daha anlamlı hale getirecek iki yeni özelliği duyurdu.

Doğum günleri bazı kimseler için hiçbir şey ifade etmeyebiliyor, bu yüzden de kutlamalar genelde zoraki şekilde yapılır. Fakat Facebook, doğum günü hatırlatmaları sayesinde kullanıcıların birbirlerine birkaç cümle de dileklerde bulunmasını sağlıyor. Dün akşam news.fb'de yapılan açıklamaya göre Facebook, bundan sonra doğum günü kutlamalarını daha anlamlı hale getirecek iki özelliğini duyurdu.

Günde 45 milyondan fazla doğum günü kutlamasının yapıldığına, dolayısıyla da bu günün (yani doğum günlerinin) çoğu kullanıcı için önemli olduğuna dikkat çeken Facebook, iki yeni deneyimini açıkladı:

Doğum gününüzde topluma katkı sağlayın

Artık ABD'deki Facebook kullanıcıları, doğum günlerinde kendileri için önemli konularda direkt olarak Facebook üzerinden bağış kampanyası düzenleyebiliyorlar. Facebook ise insanlara iki hafta öncesinden Haber Kaynağı üzerinden hatırlatma yaparak bağış kampanyası düzenleme opsiyonunu sunuyor.

Arkadaşlarınızın doğum gününü video ile kutlayın

Özel günleri daha da özel hale getirmek isteyen Facebook, kullanıcılara arkadaşlarıyla doğum günü videoları paylaşma özelliğini de getiriyor. Facebook'taki doğum günü kutlama deneyimini daha eğlenceli ve özel hale getirecek bu videolar, insanlara yakın arkadaşlarının doğum gününde gösteriliyorlar.