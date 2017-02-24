Facebook’a gelen yeni özellik sayesinde profil fotoğrafınıza ister belirli bir süre için, isterseniz de sürekli olarak ülke bayrağı ekleyebilirsiniz.

Facebook, kullanıcıları için yeni bir özelliği daha kullanıma açtı: Profil fotoğrafına bayrak ekleme. Daha önce futbol takımlarının bayraklarının eklenmesine izin veren uygulama, bundan sonra ülke bayraklarının da eklenebilmesini sağlayacak. Son güncelleme ile birlikte 200 bayrak daha eklendi. Eğer Türk bayrağını eklemek istiyorsanız, arama barına 'Turkey' yazmanız gerekiyor.

Facebook Profil Fotoğrafına Bayrak Nasıl Eklenir?

Eğer isterseniz, aşağıdaki maddeleri aşama aşama yerine getirerek profil fotoğrafınıza bayrak ekleyebilirsiniz: