Facebook, kullanıcıları için yeni bir özelliği daha kullanıma açtı: Profil fotoğrafına bayrak ekleme. Daha önce futbol takımlarının bayraklarının eklenmesine izin veren uygulama, bundan sonra ülke bayraklarının da eklenebilmesini sağlayacak. Son güncelleme ile birlikte 200 bayrak daha eklendi. Eğer Türk bayrağını eklemek istiyorsanız, arama barına 'Turkey' yazmanız gerekiyor.
Facebook Profil Fotoğrafına Bayrak Nasıl Eklenir?
Eğer isterseniz, aşağıdaki maddeleri aşama aşama yerine getirerek profil fotoğrafınıza bayrak ekleyebilirsiniz:
- Adım 1: Öncelikle Facebook’un şuradaki bağlantısına gidin.
- Adım 2: Daha sonra sol tarafta bulunan arama barına istediğiniz takımın ya da oluşumun adını yazın ve profilinize en uygun olduğunuzu düşündüğünüz bayrağı seçin.
- Adım 3: Profil fotoğrafınızın alt kısmındaki büyültme - küçültme barını kullanıp uygun büyüklüğü ayarlayın.
- Adım 4: Bayrağın ne kadar süre kalacağını belirleyin. Alt kısımdaki ‘zaman’ bölümüne tıklayarak 1 saat, 1 gün, 1 hafta ya da sürekli, ne kadar kalacağına karar verin.
- Adım 5: Son olarak ‘Profil fotoğrafı olarak kullan’ deyip kullanmaya başlayın.