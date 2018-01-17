Sosyal medya devi Facebook’un bağlı hesaplarla mesajlaşma imkanı sunduğu Messenger uygulamasında işler değişiyor. Uzun süredir kullanıcıların tepkisini toplayan platform, mesajlaşma mantığından oldukça uzaklaşmış ve kendi başına bir mecra olmuştu. Facebook, bu konuda bir geri vites yaparak uygulamanın eski haline döneceğini açıkladı.

Eğer Facebook kullanıyorsanız, uzun süredir orada bir şeyler paylaşmadığınızı, ana sayfanızın ve haber kaynağının gün geçtikçe karmaşıklaştığını fark etmişsinizdir. Son yıllarda yapılan yenilikler dolayısıyla Facebook, gruplar ve mesajlaşma imkanları dışında güzel şeyler sunamamaya başladı.

Hatta bir süredir Messenger uygulaması üzerinde yapılan değişikliklerle, mesajlaşma mantığından uzaklaşılarak, başlı başına bir sosyal medya platformu yaratıldı. Snapchat’ten kopyalanan hikayeler özelliğinden burası da nasibini aldı ve Facebook, Messenger üzerinden firmaların satış yapabilmesine, tüketicileriyle temas kurabilmesine olanak tanıdı. Çünkü asıl amaç buraya da reklamlar alabilmekti.

Kullanıcılar artık bu otoriter duruştan çok sıkıldılar. Değişimlere uyum sağlayamayan milyonlarca insan zaten Facebook’u kullanma amaçlarından birisi olan Messenger’dan soğumaya başladılar. Uygulama kullanıcı kaybetmeye başladı ve değeri gün geçtikçe azaldı. Facebook muhtemelen bu durumu fark etmiş olacak ki konuyla ilgili sevindirici bir atmaya hazırlanıyor.

Messenger Basitleşiyor:

Şişen arka plan verileri, bataryayı adeta sömürerek pil katili olması yüzünden Messenger’a kimsenin eski saygısı kalmadı. Artık ana Facebook uygulaması kadar cihazları zorlamaya başlayan Messenger, teknik açıdan da sorun çıkartıyor.

2018’de gerçekleştirmek için çalışacağı 6 yeniliği duyuran sosyal medya devi, bu eğilimlerden birisine “Basitleştir” adını vermiş. Yani karmaşık olan şeylerin sadeleşeceğini söylemek mümkün. Kapsamlı çalışmanın başlangıç noktası ise Messenger olacak.

Şahsen Messenger benim için hala önemli bir uygulama ve onun yoruculuğundan kurtulmak için Lite adı verilen düşük sistem özelliklerine sahip cihazlar için tasarlanmış sürümünü kullanıyorum. Bu sürüm, geçtiğimiz yıl bütün Android cihazların kullanımına açıldığı için cihazınızın düşük özelliklere sahip olmasına gerek yok. Orijinal Messenger uygulaması gibi şişmeyen arka plan dosyaları, Hikayeler özelliğinin gereksiz bir şekilde olmayışı, bataryayı daha idareli kullanması Messenger Lite’ı ideal hale getiriyor.

Bakalım orijinal Messenger uygulamasında bu yıl içinde nasıl değişiklikler göreceğiz?