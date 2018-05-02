Facebook, bugün Kaliforniya'da gerçekleştirdiği F8 Konferansı kapsamında, kullanıcıları heyecanlandıracak yepyeni bir özellik duyurdu.

Facebook, geçirdiği zor günlerin ardından kullanıcılarının gönlünü kazanmak için daha interaktif ve keyifli yenilikler yapmayı düşünüyor. Gün içerisinde Facebook Messenger'ın hem görsel hem de işlevsel olarak geliştirilmiş bir versiyonunun duyurulmasının ardından, bir güzel özellik de fotoğraflar için duyuruldu.

Yapılan bu yenilik şu şekilde işleyecek: Facebook'a yüklediğiniz normal fotoğraflarınızdan birini yeni tasarlanan araca gönderdikten sonra Facebook bu fotoğrafı işleyecek ve isterseniz hareketli bir resim haline, isterseniz de farklı bir ortama (örneğin salondaki bir televizyon, müzede bir çerçeve) yerleştirerek hoş bir görünüm kazanmasını sağlayacak. Bununla birlikte, telefonu sağa sola çevirdiğinizde fotoğrafın kalan kısımlarını 3D bir ortamda görebilecekiniz.

Elbette hayatımızı değiştirecek, öyle şaşalı bir yenilik değil ancak insanların Facebook'ta zaman geçirmekten sıkılmaya başladığı da bir gerçek. Nitekim üzerine kurulduğu temelleri ufak tefek değişiklikler dışında uzunca süredir hiçbir şekilde değiştirmemeyi tercih eden Facebook, üstüne patlayan skandallarla birlikte planladığı yenilik ve değişimleri biraz öne çekmiş olabilir. Siz de Facebook'un bu yeni özelliğinin nasıl olduğunu görmek isterseniz, videoyu izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.