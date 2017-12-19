Facebook tarafından yayımlanan bir blog yazısına göre, artık etiketlenmemiş olsanız bile yüz tanıma teknolojisi sayesinde, Facebook'a yüklenen fotoğraflarınız size bildirilecek.

Facebook tarafından geliştirilen bu yeni özellikle birlikte, kendi fotoğraflarınız üzerinde hakimiyetiniz daha yüksek seviyelere ulaşacak. Sistem, içerisinde arkadaşlarınızın olduğu bir fotoğraf yüklediğinizde sizden onları etiketlemenizi isteyen yapay zeka teknolojisi tarafından desteklenecek. 'Fotoğraf İncelemesi' olarak tanımlanan özelliğin bir uyarısı da bulunuyor. Öyle ki eğer "izleyici"yi hedef alıyorsanız yalnızca etiketlenmediğiniz bir fotoğraf yüklendiğinde haberdar edileceksiniz.

Facebook tarafından yayımlanan blog yazısında kullanıcı mahremiyetinin dikkate alındığı belirtilerek, "Facebook'da bir fotoğraf yayınlarken seçtikleri gizlilik ortamına her zaman saygı duyuyoruz (bu, ister arkadaşlar, ister kamu isterse özel bir kitle olsun), bu nedenle izleyicide değilseniz bir bildirim almayacaksınız" ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan fotoğrafların yüklendiğine ilişkin size bir bildirim gelmesi için bazı birkaç şart da bulunuyor. Başka bir deyişle sistemin sağlıklı çalışabilmesi için, mutlaka fotoğrafın paylaşıldığı hesapla arkadaş olmanız şart değil. Ancak ortak bir arkadaşınızın bulunması gerekiyor. Öte yandan yüklenen fotoğrafın 'herkese açık' olarak paylaşılması da şart koşuluyor.

Bu kuralları içermeyen tek fotoğraf ise profil fotoğrafı. Yani birisi sizin fotoğrafınızı profil fotoğrafı olarak kullandığında herhangi bir kriter aranmadan size bildirimde bulunulacak. Bu da hem sahte hesapların takibi açısından büyük bir eşiğin atlanması anlamına hem de bir sosyal krallık olan Facebook'un 'gerçek' yurttaşlarının daha da belirginleşmesi anlamına geliyor. Görme engelli bireyler için geliştirilen Facebook'un kullanıcıları da Fotoğraf İncelemesi hizmetine kendi sürümlerinde sahip olacaklar.