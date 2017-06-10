Facebook'tan Şimdi de LGBT'ye Özel Emoji

Facebook, LGBT'nin kutlamalarına özel olarak, LGBT'li kullanıcılarına bir sürpriz yaptı.

Farklı cinsel tercihleri olan insanların haklarını savunması için kurulan bir sosyal dayanışma kuruluşu olan LGBT, 1969'daki 28 Haziran'da başlayan Stonewall Ayaklanmaları'ndan beri 22-28 Haziran tarihleri arasında her yıl çeşitli etkinlikler düzenleyerek LGBT ​Onur Haftası'nı kutlamakta ve bu kutlamalar dahilinde de Haziran ayı, 'Onur Ayı' olarak anılıyor.

LGBT bünyesindeki farklı tercihlerin "utanç kaynağı" olarak gösterilmesine karşıt olarak kutlanan Onur Ayı'na özel olarak pek çok sosyal medya devi, çeşitli kutlamalar ile desteğini göstermekte. Bu konuda Facebook da, belirli günlere özel olarak yeni şeyler eklediği emoji ifadelerine şimdi de LGBT için bir yenisini ekledi.

Yaklaşık 3 hafta kadar önce Anneler Günü'ne özel olarak 'Minnettar' emojisi ekleyen Facebook, şimdi de 'Onur' emojisi eklemiş durumda.

LGBT'yi destekleyen kullanıcıları için böyle bir emoji sunan Facebook, yavaş yavaş da bu emojiyi kullanıcıları arasında yaygınlaştırarak kullanıma sunmakta. Eğer emoji henüz size gelmediyse ve emojiyi kullanmak istiyorsanız, LGBTQ Facebook sayfasını beğendikten sonra saniyeler içinde emoji Facebook'unuzda kullanıma sunulacaktır.