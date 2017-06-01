Teknoloji devi Microsoft'un mesajlaşma platformu Skype, mobil platformlarda yaygınlaşabilmek için Snapchat'in Hikayeler özelliğinin ve Facebook'un bazı özelliklerinin bir benzerini kendi uygulamasına dahil etti.

Aniden ortaya çıkarak tüm dünyadaki gençlerin en sevdiği sosyal medya platformu olan Snapchat, sergilediği başarıdan sonra Instagram başta olmak üzere Snapchat'i farklı kılan özelliklerini diğer sosyal ağlara kaptırmaya başlamıştı. Şimdi de Microsoft'un özellikle kurumsal kullanıcılar tarafından kullanılan mesajlaşma platformu Skype, Snapchat'in belli başlı özelliklerini fazlasıyla anımsatan özelliklerini kendi uygulamasına dahil etti.

Skype uygulamasına eklenen 'Highlights' yani 'Öne Çıkanlar' bölümü ile birlikte artık Skype kullanıcıları anlık fotoğraf ve videolarını Skype kullanıcılarıyla paylaşabiliyor. Bu özellik tam anlamıyla Snapchat'in 'Hikayeler' özelliğiyle aynı mantığa sahip. Ayrıca bu bölüme atılacak gönderilere eklenebilen renkli yapıştırmalar ve yazı ekleme gibi detaylar da, açıkça Skype'ın da Snapchat'in 'Hikayeler' özelliğinden fazlasıyla esinlendiğinin bir kanıtı.

Ayrıca Skype, sadece Snapchat'in bu özelliğinden esinmekle kalmıyor daha önce Snapchat'ten özellik çaldığı söylenen Facebook Messenger'ın da önemli bir özelliğinin benzerini kendi platformuna dahil ediyor. Microsoft tarafından açıklanan bilgilere göre yakında sohbet botları da Skype platformuna dahil edilecek ve kullanıcılar sohbet botlarını kullanarak hem çeşitli bilgiler edinebilecek hem de belli işlevleri gerçekleştirebilecek. Yine Facebook'tan tanıdığımız bir özellik olan durum yazılarının arkasına renkli arkaplan ekleme özelliği, Skype uygulamasında mesajlarda sunulacak.

Microsoft'un hedefi 'Skype' hizmetini genele yaymak

Bu ilginç yenilikçi özelliklerle birlikte aslında Microsoft'un özellikle son dönemlerde Skype uygulamasının ağırlıklı olarak kurumsal tarafa kaymasından şikayetçi olduğu ve genel kitle tarafından da kullanılabilen bir uygulama olmasını istemesi geliyor. Skype uygulamasının eski gücünü kaybetmesiyle birlikte şirketler içi mesajlaşma platformundan bir farkı kalmayan Skype, umarız son köklü güncellemeyle birlikte tekrar başarılı bir platform olabilir.