Sosyal medyada takipçi sayısı yüksek kullanıcıların video içeriklerini daha etkin bir şekilde kullanmalarını sağlayacak olan 'Creator' uygulaması, önümüzdeki aylarda kullanıma giriyor.

Amaçsız, pasif video anlayışını ‘iyi zaman geçirme’ kavramına dönüştürmeyi hedefleyen Facebook, sosyal medya yıldızlarına, içerikleri çevresinde geliştirecekleri bir topluluk oluşturmaları için güçlü bir araç sunuyor. Bugün ‘Facebook Yapımcı’ adlı uygulamayı başlatan firma, tanıtım araçları, Facebook ve Instagram yorumları ve Messenger sohbetleri için tümleşik bir gelen kutusu, Twitter ve geniş analitik platformlarına çapraz ileti gönderme gibi araçları, etkileyicilerin yayınlarına eklemeleri için ‘Live Creative Kit (Canlı Oluşturma Seti)’ adlı uygulamayı sunuyor.

Facebook geçtiğimiz Haziran ayında bunun sözünü vermişti (VidCon etkinliği esnasında). Şimdi verdiği sözü tutarak dünya çapında iOS ve Android platformlarda önümüzdeki aylarda hayata geçirmek üzere bu uygulamayı başlatıyor. Aslında bu uygulama, 2014 Facebook Mentions uygulamasının güncellenmiş bir versiyonu. Söz konusu uygulama sadece tanınmış kişilere ve sayfalara hizmet veriyordu ama artık herkes kullanabilecek. Tuhaf bir şekilde App Store’da hala ‘Mentions’ başlığıyla görünüyor uygulama.

Zengin içerikli takipçi oluşturma araçlarına erişmek isteyen herkes, uygulamayı yükleyebiliyor. Facebook aynı zamanda büyüyen takipçi kitlesi bulunanlar için faydalı uygulamaların yanında, diğer yıldızların neler yaptıklarına dair örnekler ve sıkça sorulan sorulara verilen cevapları içeren bir de ‘Facebook for Creators’ sayfası açıyor.

Facebook’un Yapımcı Uygulamasında neler var?

Live Creative Kit

Bu araç seti ile kullanıcılar canlı yayınlarına tanıtımlar ve belirli emoji tepkileri ekleyebiliyorlar. Facebook’un sitesine giden yapımcılar bir tema şarkısı ya da hoş geldiniz teması gibi bir tanıtımı (intro), ya da sosyal medyada takip bağlantılarının bulunduğu içerikleri (outro) siteye yüklüyorlar. Daha sonra ‘Yapımcı’ uygulamasında aktif hale getirilebilen bu eklentiler, yayının başında ya da bitişinde devreye giriyorlar.

Tümleşik Gelen Kutusu

Kullanıcıyı Facebook, Instagram ve Messenger arasında geçiş yapmak zorunda bırakmak yerine, yapımcının yorumlarını ve mesajlarını tek bir gelen kutusuna aktarıyor bu uygulama. Yorum akışlarını yönetmeye çalışan yapımcılar için Instagram ve Facebook’un bir araya getirilmiş olması, tacizkar trollerin mesajlarını silmek için harcanan zamandan kazanılmasını sağlayabilir.

Hikayeler ve Kamera

Facebook’un arttırılmış gerçeklik ve günlük paylaşım özelliklerine dikkatleri çekmek için Facebook Kamera ve Hikayeler paylaşımına erişim artık yapımcıların erişiminde. Hatta Facebook kullanıcıların Instagram ve Twitter’a gönderi yapmalarını sağlayarak, içerikleri her yere koymanın beraberinde getirdiği zorluğu da indirgemiş olacak. Bu kolaylık insanların daha yüksek kalitede içerik yapmalarına yardımcı olacağı gibi, Facebook’u da paylaşım halkalarının içerisinde tutmuş olacak.

Analitik

Yapımcılar yaptıkları şeylerden hangilerinin işe yaradığını görmek ve o doğrultuda çalışma yapmak isterler. Facebook Sayfalar’ın içerisine gömmek yerine bu özellik artık ‘Creator’ uygulamasına taşınıyor. Takipçi demografilerine dair ayrıntılar, etkileyicilerin sadece ne tip videolar göndermeleri gerektiği konusunda değil, aynı zamanda hangi markaların kendilerine sponsor olabileceğini tespit etme noktasında da işe yarayacaktır.