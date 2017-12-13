Facebook’tan ‘Toplumu Paramparça Ettiği’ İddialarına Yanıt!

Facebook hakkında geçtiğimiz günlerde ağır eleştirilerde bulunan eski bir yöneticisinin söyledikleri gündemdeki yerini koruyor. Sosyal ağ, alışık olmadığımız bir şekilde basında geniş yer bulan bu eleştirilere karşılık verdi.

2017 yılında Facebook’un başı çok ağrıdı. ABD’nin seçimleri sırasında Rus aktörler tarafından toplumu kutuplaştıran reklamların yayınlanması, yalan haberlerin sayısının artması derken geçtiğimiz günlerde, 2007 yılında Facebook’ta Zuckerberg’in yardımcılarığını yapan Chamath Palihapitiya’dan sert eleştiriler gelmişti. Uzman isim, bu ağı kendi elleriyle inşa ettiklerini ve bu işte katkısı olduğu için utandığını bile dile getirmişti. Kendisinin detaylı açıklamalarına aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

“Kalpler, beğeniler, baş döndürücü. Kısa sürede oluşturduğumuz bu dopamin hormonuna dayalı geri bildirim döngüleri, toplumun işleyişini yok ediyor.”

Palihapitiya’nın açıklamarı gerçekten oldukça yerindeydi. Aslında bu açıklamalar 13 Kasımda yapıldı, fakat bu hafta başında basına servis edildi. Facebook ise açıklamaların hemen ardından Palihapitiya’nın şirkette 6 yıldan fazla çalışmadığını gösteren bir belge yayınladı.

Elbette Facebook, bahsi geçen sözleri sarf eden uzmanı görev yaparken çok farklı bir oluşumdu. Bu vakte kadar çok şey değişti, 2.2 milyar kullanıcı sayısına ulaşıldı. Yani kitleleri kontrol etmek için büyük bir politik araç haline geldi.

Facebook’un halkla ilişkiler departmanından yapılan açıklama şöyle:

“Chamath ile birlikte, Facebook'ta yeni sosyal medya deneyimlerini oluşturma ve dünya çapında Facebook’u büyütme üzerinde çalışmalar yürttük. O zamandan bu yana Facebook çok farklı bir şirket oldu ve büyüdükçe sorumluluklarımızın da nasıl büyüdüğünü fark ettik. Rolümüzü çok ciddiye alıyoruz ve iyileştirmek için çok çalışıyoruz. Hizmetimizin refah üzerindeki etkilerini anlamak için dış uzmanlar ve akademisyenler ile çok fazla çalışma ve araştırma yaptık. Bunu ürün geliştirme çalışmalarımıza referans olarak kullanıyoruz. Ayrıca insanlar için, teknoloji ve gelişim süreçlerine önemli yatırımlar yapıyoruz ve Mark Zuckerberg'in de belirttiği gibi, doğru yatırımların yapılmasını sağlamak için karlılığımızı düşürmeye hazırız.”

Facebook’a göre 2007 dönemlerinde sosyal ağ çok farklı bir yerdi. Açıkçası bu sözlerin bana kalırsa itiraf yönü de yok değil. Çünkü farklı olduğunu zaten biliyoruz ve eski masum günlerini mum ışığıyla arıyoruz.

Günümüzün en büyük reklam ve algı yönetimi şirketi haline gelen Facebook, gün geçtikçe yaşlanmaya ve kirli meselelere ortak olmaya devam ediyor. Bunu sadece Zuckerberg ve Trump arasında dönen gergin tartışmalardan bile anlayabiliyoruz.

Sanırım kullanıcılar olarak da hepimiz bu işin parçasıyız.