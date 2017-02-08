Sosyal medya servisi Facebook, yakınlarını kaybedenlere ücretli ve uzun süreli izin verecekleri uygulamayı hayata geçirdi.

Facebook üst düzey yöneticisi Sheryl Sandberg dün itibariyle Facebook hesabından yaptığı açıklamada, yeni ebeveynlerin hayatını kolaylaştıracak bazı kararlara imza attı.

Kararın yalnızca ebeveynleri değil; sevdiklerini birini kaybetmekten hüznünü duyan kişileri de kapsadığına dikkat çeken Sandberg, kendi deneyimini de açıkladı. Başarılı yönetici, anne olarak öncelikle kocasını kaybettikten sonra geçirdiği kabus dolu günlere değindi; sonra da şirketin politikalarını açıkladı. Sanderg şu açıklamalarda bulundu.

Facebook Üst Düzey Yöneticisi Sheryl Sanderg

"Bugünden başlayarak Facebook çalışanlarına, yakın bir aile üyesine için yas tutmak için 20 güne kadar ücretli izin, daha uzak aile üyelerine yas tutmak için 10 güne kadar ücretli izin tanınacak. Söz konusu çalışanlar, hasta bakımı için de altı haftaya kadar ücretli izin alabilecek. Facebook'ta çalışan ebeveynler de çocukların rahatsızlıkları için üç güne kadar izin kullanabilecek."

Facebook şu anda yeni anne-babalara dört aylık ücretli izin sunuyor. Diğer bilişim şirketleri ise bu konuda ciddi anlamda eleştiriliyor. Amerikalı şirketler, çoğu zaman gerekeni yapmıyor. Ancak Facebook gibi firmalar, çalışanların yararları konusunda bazı önemli politikalar güdüyor. Hatta sosyal medya devi son yıllarda, çalışanlara gerek sosyal etkinlik gerekse çalışanları koruma politikasında zirvede yer alıyor.

2015 yılında Amazon, politikalarını yeniden düzenleyerek kapsamlı doğum izni uygulanması (diğer birçok kurum, buna kırmızı bayrak kaldırdı) kararını almıştı. Birkaç ay sonra ise Netflix ebeveynlere uzun çaplı izin surdu; ancak bu geniş kapsamlı izin, sınırsız tatil kavramı gibi boş çıktı. Hatta Mark Zuckerberg, kızı Max'in doğumundan sonra kendini Facebook'dan iki ay boyunca uzak tuttu. Gerçi Zuckerberg'in bunu yüzde yüz başardığı söylenemezdi... Facebook'un son eylemi ise bilişim dünyasında yeni ve insancıl politikaların önünü açabilir.