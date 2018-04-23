Facebook, ülkemizdeki kullanıcılarını kötü amaçlı uygulamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Faceboo'un Türkiye'de 50 milyondan fazla kullanıcısının olduğunu ve şirketin ülkemizdeki kullanıcılarına yönelik önemli uyarılarda bulunduğunu belirten Dijital Medya Uzmanı Abdulkadir Mercanoğlu, “50 milyon kullanıcının kişisel bilgilerinin çalınmasıyla büyük zarar gören Facebook, güvenlik önlemlerini artırdı. Türkiye’deki 50 milyondan fazla kullanıcısını kötü amaçlı uygulamalara karşı uyardı. İngiltere merkezli Cambridge Analytica, ‘This Is Your Digital Life’ adlı uygulama ile 50 milyon kullanıcının kişisel bilgisini ele geçirmiş ve geçtiğimiz ABD seçimlerinde çıkar amaçlı kullandığı ortaya çıkmıştı” dedi.

Facebook'un, Cambridge Analytica skandalından sonra kullanıcıların kişisel verilerinin çalınmasını önlemek adına bir dizi önlemler almaya başladığını belirten Mercanoğlu, “Türkiye’deki 50 milyondan fazla kullanıcısının Haber Kaynağında bilgi metinleri göstererek, ‘Uygulamalar’ sekmesine yönlendirdi ve zararlı uygulamalar varsa kontrol edilmesi gerektiği yönünde uyardı” ifadelerini kullandı.

Mercanoğlu, Facebook'un Türkiye'deki kullanıcılara yönelik hangi uyarıyı yaptığını şu şekilde açıkladı: “Verilerini güvende tutmanın ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz ve hangi uygulamalarla bilgi paylaştığını kontrol etmeni kolaylaştırıyoruz. Facebook’u kullanarak giriş yaptığın uygulamaları ve internet sitelerini görmek istediğin zaman ayarlarının Uygulamalar ve İnternet Siteleri kısmına gidebilirsin. Artık Facebook’a bağlı olmasını istemediklerini de kaldırabilirsin.”