Facebook, yılın ilerleyen zamanlarında sadece video yaratıcılarının kullanabileceği yeni bir uygulama çıkarmayı planladığını açıkladı. Ancak uygulama, sadece doğrulanmış hesaplar tarafından kullanılabilecek.

Facebook, kullanıcılarını mutlu edebilmek için elinden gelen her şeyi deniyor. Bu yılın ilerleyen zamanlarında, tamamen yeni bir uygulama çıkarmayı düşündüğünü açıkladı. Facebook Mentions, temel anlamda yalnızca gazeteciler, ünlüler ve diğer çevrimiçi etkileşim sahiplerine ait doğrulanmış hesaplar için kullanılabilecek bir uygulama olacak ve videolar kolay bir şekilde oluşturularak hayranlarla paylaşılabilecek.

Facebook Mentions'ın, yeni video oluşturma uygulamasının Facebook Live'a erişim özelliğine ek olarak, videolara özel tanıtımlar ve çıkışlar, özel çıkartmalar, özel çerçeveler ve daha fazlası gibi araçları içeren yeni bir 'yaratıcı kiti'ne sahip olduğu söyleniyor. Uygulama ünlülere yönelik olduğundan, ünlülerin Facebook, Instagram ve Messenger'da hayranları ve takipçileriyle etkileşimde bulunabileceği bir Topluluk sekmesi de yer alacak.

Dünyanın dört bir yanından video yaratıcılarının gösterilerini tanıtmaya yarayacak ve hayran kitlesiyle buluşarak yeni fikirler edinmek için işe yarayacak olan uygulama, VidCon'da tanıtıldı. Ayrıca daha fazla yaratıcı videolar çekmek için de kesin bir fırsat. Örneğin, Periscope bu hafta Süper Kalpler programını açıkladı ve Instagram, canlı videoların 24 saat sonra tekrar oynatılmasını sağladı. Bu tarz gelişmeler devam ederken elbette Facebook da boş duramazdı.