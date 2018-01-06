Teknoloji dünyasında büyük bir ilgiyle karşılanan, buna karşın aslında büyük bir inovasyon olmadığı da konuşulan Robot Sophia hakkında Facebook cephesinden sert sözler geldi.

Her ne kadar karşımızda kanlı canlı duran ve söylediklerimize cevap verebilen bir robot fikri oldukça ilgi çekici olsa da, ortaya çıkan ürünü pek de şaşırtıcı bulmayanlar da yok değil. Bunlardan biri de, Facebook'un AI (Artificial Intelligence) departmanından Yann LeCun olmuş.

Facebook'un yapay zeka bölümünün direktörlüğünü yapan LeCun, attığı tweet ile Robot Sophia'yı 'devrimsel' olarak niteleyen teknoloji dünyasına ve TechInsider'a da dokundurmadan edemedi.

Attığı tweet aracılığı ile Robot Sophia'yı 'kargo kültü' olarak niteleyen ve tüm bu süreci tamamen saçmalık olarak nitelendiren LeCun, haberi ve röportajı yapan TechInsider'a da sert çıktı. "Bu aldatmacanın suç ortağı da sizsiniz!" şeklinde tweet'ini noktalayan LeCun, TechInsider'ın konuyu detaylıca ele alma teklifine de hiçbir şekilde yanıt vermedi.

Belki kendisi bu bebek adımlarının fazla ciddiye alınması konusunda haklı ama Facebook gibi küresel ve ciddi bir şirketin, AI departman sorumlusunun bu şekilde bir çıkış yapması doğru mu; kararı sizlere bırakıyoruz.