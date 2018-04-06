Facebook’taki mesajlaşmalarınızı silebilirsiniz, ancak mesajlarınızı alan kişiden silemezsiniz. Ortaya çıkan yeni detaylar, bu durumun Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ve bazı yöneticiler için geçerli olmadığını gösteriyor. Çünkü yaşanan son olayların ardından tüm mesajlar, alıcıların kutularından bile silindi.

Teknoloji medyasının küresel çaptaki ana organlarından birisi olan TechCrounch, üç farklı gizli kaynaktan gelen bilgilere göre Facebook’un yeni bir skandala imza attığını doğruladı. Söz konusu kaynaklar, Zuckerberg’den Messenger yoluyla aldıkları mesajların silindiklerini doğruladılar. Kendileri tarafından Zuck’a verilen cevaplar ise olduğu gibi kalıyor.

Bulgular, 2010 yılında ortaya çıkan bir söylentinin de kanıtlandığını gösteriyor: Zuckerberg’in verileri Facebook’un sohbet kayıtlarında ya da Bilgileri İndirme aracında gözükmüyorlar.

Bildiğiniz üzere Facebook, profil bilgilerinizi indirmenizi sağlayan bir araç sunuyor. Bu hizmet, hasabınızın verilerini indirmenizi, fotoğraflarınızı, gönderilerinizi ve mesajlaşmalarınızı yedeklemenizi sağlıyor. Anlaşılan o ki Zuckerberg’in mesajlaşma verileri bu bilgiler arasında bile artık gözükmüyor.

Facebook konuyla ilgili acil bir açıklama yaparak, Zuckerberg’in mesajlarının “kurumsal güvenlik” endişesiyle silindiğini doğruladı. Fakat şirket elinde böyle bir özellik olduğunu, mesajların karşı tarafın verilerinden de silinebileceğini hiç açıklamamıştı. Ayrıca söz konusu olayla karşılaşan ve daha önce Zuck ile mesajlaşan kişilerin, bu müdahale hakkında bilgilendirilmedikleri söyleniyor.

Bu durum akıllara, kullanıcı güvenliğinin bizzat Facebook tarafından ihlal edilebileceği ihtimalini de getiriyor. Zuckerberg, konu hakkında kişisel bir açıklamada bulunmaktan kaçınıyor.

Facebook kullanıcılarının gelen kutusuna yapılan sabotaj:

Bir Facebook sözcüsü, mesajlarınızı silmeniz halinde aynı mesajların karşı tarafın kutusunda kalacağını doğruladı. Bu zaten bilinen bir gerçekti. Normal kullanıcıların mesajlaşma verilerinin silinmesi için bir süre limiti de yokmuş gibi görünüyor. Yani Zuckerberg ve diğer yöneticilerin mesajlarının aniden ortadan kalkması, onlara özel bir muamele yapıldığını kanıtlıyor.

Mesajların silindiğini gören 3 Facebook çalışanı, kişisel güvenlikleri için isimlerinin gizli kalmasını istiyorlar. Mesajlaşma kutularında, Zuckerberg ile yaptıkları konuşmalarda yalnızca kendi gönderdikleri mesajların kaldığını söylüyorlar. Son gelen ayrıntılara göre CEO’nun 2014 yılından önceki bütün konuşmaları, alıcıların kutularından da silinmiş durumda.

İşin ilginç tarafı, Facebook’un hizmet şartları ile bu durumun çelişiyor olması. Çünkü şirket açık bir şekilde hiçbir üyenin -topluluk şartlarını ihlal etmediği sürece- hesaplardan içerik kaldırılmasına izin vermiyor.

Yani Facebook’un Zuckerberg için yaptığı bu torpil, kendi hizmet anlayışıyla çelişiyor. Sorunun tartışılmasının asıl nedeni ise Messenger’ın dünya çapında 1.3 milyar insan tarafından kullanılması. Uygulama ve içine gömülü olan mesajlaşma hizmeti, dünyanın en popüler haberleşme servislerinden birisi.

Zuckerberg’in Facebook profili, varlığından bu yana zaten özel bir sınıftaydı. Bir dönem kullanıcılar olarak onu engelleyemiyorduk. Ardından bu özellik kaldırıldı. Bir kişi profili olmasına rağmen Zuck’ı hiçkimse arkadaş olarak ekleyemiyor. İlgili buton ya gizli ya da silik bir şekilde görülebiliyor. Bütün bunlar bir kenara, kullanıcıların mesajlaşma kutularında yapılan değişiklik çok daha göze batıyor. Hatta bir nevi sabotaj niteliği taşıyor.

Facebook bu hareketiyle son derece hassas olan, yaşanan olayların ardından merak edilen kurumsal mesajlaşmaları ortadan kaldırmak istemiş olabilir. 2014 yılında Sony ve Snap Inc. arasında geçen stratejik konuşmalar ortaya çıkınca büyük yankı uyandırmıştı. Facebook da yaptığı açıklamada buna benzer krizleri önlemek istediğini söylüyor.

Eğer sizler de karşı taraftan aldığınız mesajların silindiğine dair bir bulguya sahipseniz bize ulaştırabilirsiniz. Düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyoruz, takipte kalın :)