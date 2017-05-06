Facebook, şimdi de TV kanallarına rakip olabileceği bir platform ile geliyor.

Dün, YouTube'un Netflix, Hulu ve Amazon gibi platformlara rakip olmaya hazırlandığı ücretsiz, orijinal içerikler sunacağı yeni platformundan bahsetmiştik. Şimdi ise benzer bir hamle Facebook'tan geliyor.

Sosyal medyada adeta el atmadık yer bırakmayan Facebook, geçtiğimiz yıl gerekli altyapısını kurduğu ve hazırlıklarına başladığı yeni içeriklerini, önümüzdeki ay sunmaya hazırlanıyor. 'CollegeHumor' ortak kurucularından olan Ricky Van Veen'i bu bağlamda kadrosuna katan Facebook, 20'den fazla tıpkı televizyonlardaki gibi programlarla karşımıza çıkacak.

Hali hazırda canlı yayın sistemi üzerinden çeşitli spor müsabakalarının yayınlarını yapmaya başlayan Facebook, bu kez kendi orijinal içerikli şovları sunacak. Bu konuda MTV, Teen Wolf, Scream gibi işlerde görev yapmış Mina Lefevre'yi de kadrosuna katan Facebook, çoktan programlarının neler olacağı ve programlarında hangi internet yıldızlarına yer vereceği gibi şeyleri planlamış durumda. Örneğin söylentilere göre bu programlardan biri, tıpkı bizdeki izdivaç programlarına benzer bir yapıda olacak. İnternetten tanışan insanlar, gerçek hayatta bir buluşma yapmadan öncde VR'lar üzerinden birbirleriyle tanışacaklar.

Gelen bir başka bilgiye göre ise, Snapchat kitlesini kendi tarafına çekmek için başta 'Hikayeler' modu olmak üzere pek çok özelliği kendi platgormlarında da sunan Facebook, bu kez Snapchat kitlesine özel, 'gençlik' temalı, gençlere yönelik içerikler ile de karşımıza çıkacak.

Şu an için Facebook'un şovlarına ve platformlarına dair bilinen şeyler bunlarla kısıtlı. Haziran ayında şovlarını yayına sunmaya hazırlanan Facebook, bakalım YouTube'un da dahil olduğu bu yeni alanda zirveye oynayabilecek mi?