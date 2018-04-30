Reddit başta olmak üzere küresel ya da yerel pek çok forum sitesinde, yapılan bir yorumu “Upvote, downvote” yani “aşağı ya da yukarı” şeklinde oylayabiliyoruz. Aynı mantığa sahip, bir nevi “beğenmeme” butonu görevi gören sistem, Facebook kullanıcılarına sunulmaya başlandı.

İnternet üzerindeki en köklü forum sitelerinin önemli özelliklerinden olan yorumları oylama avantajı, dijital ortamda dönen tartışmaları daha gerçekçi kılıyor. Forum sitelerinin sosyal medya etkisiyle gittikçe azalan kullanıcı sayıları, oralarda yaşanan özel etkileşimleri özletiyor. Facebook, oldukça kara günler geçirdiği son aylarda belki kulağımıza gelen en iyi haberlerden birisini verdi. Sosyal medya devi, ana uygulamasındaki yorumlar ekranına, her bir yorum için “aşağı ve yukarı” oy seçeneklerini sunmaya başladı.

Facebook’un kendisini aklamaya çalıştığı şu günlerde, kullanıcıya daha fazla kontrol şansı tanıması beklenen bir hareketti. Diğer taraftan yıllardır dönen beğenmeme butonu efsanesi, yorumlar özelinde ve farklı bir formda da olsa geliyor.

Twitter’a yansıyan ilk tecrübelere göre Facebook, bu özelliği küçük bir test grubunda sunmaya başladı. Bu da yakın zamanda bütün kullanıcıların yeni nesil yorum oylama sistemine sahip olacakları anlamına geliyor. Yukarıdaki yorumların altında yer alan Like ve Reply butonlarının solunda, "aşağı ve yukarı" formundaki oklar görülebiliyor.

Rahatsız edici içeriğe sahip, kötü niyetli, saygısız ve uygunsuz içerikli yorumlar, bu özellik sayesinde diğer kullanıcıların hışmına uğrayacaktır. Ayrıca kötü niyetli kullanımlara karşı Facebook’un önlem geliştirmesi de bekleniyor.

Yorumları oylama anlayışının işlevsel olarak çalışması için, forum kültürünü daha önce kavrayamayan sosyal medya kullanıcılarının da alışması gerekecek.