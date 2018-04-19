Facebook'tan Tarihi Hamle: Kendi İşlemcilerini Üretecek!

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Yarı iletken işlemcilerini tasarlamak isteyen Facebook, bunu yapacak bir ekip oluşturmaya başladı.

Teknoloji şirketleri, artık donanım tedarik etme konusunda Intel ve Qualcomm’a bağımlı olmak istemiyorlar. Kendi çözümlerini üretmek isteyen şirketler kervanına bu sefer Facebook da dahil oldu.

Son günlerin dünya genelinde en çok konuşulan oluşumu olan Facebook, yarı iletken tasarlayacak ve üretecek yeni bir ekip için ilk iş ilanını yayınladı. İlanda “uçtan uca SoC/ASIC, aygıt yazılımı ve sürücü geliştirme organizasyonu” ibareleri yer alıyor.
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Facebook, bu trende geç de olsa katılmaya karar vermiş durumda. Hatırlayacağınız üzere Apple, 2010 yılından itibaren kendi işlemcilerini üretmeye başladı ve günümüzde kullandığımız birçok cihazda da bu tür yarı iletkenler kullanılıyor. Ayrıca Alphabet bünyesinde olan Google da kendi yapay zeka işlemcisini üretiyor.

Facebook’un geliştireceği işlemciler nerede kullanılacak?

Facebook’un bir işlemci geliştirmesi, elbette kafanızda bazı soru işaretleri oluşturmuş olabilir: Şirket, işlemcilerini nerede kullanacak? Bunun cevabını kesin bir dille vermek elbette sağlıklı olmaz, fakat şirketin geliştirdiği işlemcileri veri merkezindeki sunucularda, akıllı hoparlörlerde ve sanal gerçeklik gibi son kullanıcı ürünlerinde kullanması olası gibi görünüyor.

Etiketler: facebook, İşlemci
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