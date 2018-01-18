Facebook tarafından bugün yapılan açıklamada, American Express CEO'su Kenneth I. Chenault'un yönetim kuruluna katılacağı belirtildi. 5 Şubat tarihinden sonra kurula katılacak olan Kenneth I. Chenault, Facebook'un 14 yıllık tarihinde ilk beyaz olmayan yönetim kurulu üyesi olacak.

Sözkonusu haberi bir blog yazısıyla duyuran Facebook CEO'u Mark Zuckerberg, Chenault'nun kariyerini ve marka oluşturma konusundaki uzmanlığını övdü. Diğer yandan yakın zamanda 14 yaşına girecek olan Facebook'un ilk defa siyahi bir yönetim kurulu üyesi olacak. Chenault ise yaptığı açıklamada kurula katılmaktan çok mutlu olduğunu ve Mark ve diğer yönetim kurulu üyeleriyle çalışmak için sabırsızlandığını belirtti. Diğer yandan Chenault'un yönetim kuruluna seçilmesi Facebook COO Sheryl Sandberg'in siyahi bir yönetim kurulu seçeceğini söylemesinin üzerinden 4 ay geçtikten sonra gerçekleşti.

Ekim ayında bir Senato soruşturması sonrasında Rusya'nın, dezenformasyon kampanyası kapsamında siyah ırkları tehdit eden ırkçı reklamlar kullandığı ortaya çıktı. Sandberg bu olaylardan sonra Amerikan kongresindeki siyahilerle konuşmuştu. Zira bu konuşma sırasında yönetim kuruluna bir siyahi alınacağının sözü verilmiş ve özür dilenmişti.

Zuckerberg, atamayı duyuran blog yazısında Kenneth I. Chenault yıllardır işe almak için uğraştığını söyledi. Facebook'un başı Amerika'da gerçekleşen başkanlık seçimlerinden bu yana büyük derecede ağrımaya devam ediyor. Şirketin bir medya şirketi olduğunun düşünülmesi vesilesiyle gerçekleşen dezenformasyon kampanyalarından sorumlu tutuluyor. Ancak Facebook, hem bir medya şirketi olmadığını ispatlamaya çalışıyor hem de başta Amerika olmak üzere İngiltere gibi birçok ülkedeki siyasi baskılardan sıyrılmaya çalışıyor.