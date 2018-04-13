Facebook Tekrar Aynı Skandalların Öznesi Olabilir mi?

Bildiğiniz gibi Facebook skandalları günden güne artış göstererek devam ediyor. Bu bağlamda araştırmacılar, bir sonraki Cambridge Analytica skandalının gerçekleşmemesi için önlemler alıyorlar

Daha önce belirttiğimiz üzere Facebook 87 milyon kullanıcısının verisini Cambridge Analytica’ya satmıştı. Bu bağlamda kızsak da olan oldu, bunun bir geri dönüşü bulunmuyor. Ancak konu hakkında çalışmalar yapan araştırmacılar yeni bir skandalın baş göstermemesi için önlemler alıyorlar.

Facebook, son olaylar sonrası seçkin akademisyenlerin ve bazı araştırma komisyonlarının verilerini incelemesine izin veriyor. Bu aslına bakarsanız, sosyal medyanın demokrasiyi nasıl etkilediğini öğrenmek isteyen araştırmacılar için eşi görülmemiş bir erişim seviyesi. Fakat bu ilişki ciddi bir soruyu da gündeme getiriyor. Bu araştırmacılar bu sırları nasıl koruyacaklar?

İngiltere merkezli bir seçmen profili oluşturma firması olan Cambridge Analytica, Cambridge Üniversitesi araştırmacılarından Aleksandr Kogan'ın, verileri toplayıp firmalara iletmesi için bir uygulama oluşturması sonra 87 milyon Facebook kullanıcısı hakkında veri toplamıştı. Çalınan veriler o kadar açıktı ki Facebook CEO'su Mark Zuckerberg hakkındaki bilgileri bile elden gitmişti. Facebook'un yeni girişimini yürüten Harvard Üniversitesi profesörü Gary King, Facebook'u davet ederek araştırmacıların aynı şeyi yapamayacağının sözünü verdi.

Bu bağlamda araştırmacılar Facebook'un verilerine erişebilecekken, herhangi bir sızıntıyı önlemek için de birden fazla güvenlik standardı konuldu. Konu ile ilgili konuşan King, ‘Sistemde kimin ne yaptığına kadar her şey açık olacak. Örneğin bir kişinin sisteme M harfi yazılmasıyla, tüm kişiler bu hareketi görebilecek. Bu işin daha karmaşık kısmında olan kişiler için geçerli. Bazı kişiler bu ekranları dahi göremeyecek. Bu sayede arkadaşlarım arasından bilgi çalan kimse olmayacak’ ifadelerinde bulundu.

Diğer güvenlik önlemleri arasında, araştırmacıların sadece internet erişimi olmayan kilitli bir odada Facebook verilerine erişebilmeleri ya da yalnızca araştırmaya yardımcı olacak şekilde programlanmış şifrelenmiş dizüstü bilgisayarları kullanabilmeleri sayılabilir. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de tüm bu güvenlik önlemlerine rağmen bilgi çıkışı sağlanabilir mi?