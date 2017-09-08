Messenger uygulaması, Tinder mantığıyla çalışan yeni bir özellikle test aşamasına sokuldu.

Sosyal medya devi Facebook, kendinden başka ne kadar tutan uygulama fikri varsa hepsini bir bir kopyalamaya devam ediyor. İlk çıktığı dönemde Facebook listenizdeki arkadaşlarınızla sohbet etme amacı taşıyan fakat zamanla yoldan çıkan Messenger uygulaması, insanların tanışıp buluşmasını sağlayacak bir özellikle güncellenecek.

Tinder benzeri diyebileceğimiz özellik, basitçe beğenme ya da reddetme mantığına dayalı olacak. Messenger üzerinde sizinle görüşmek isteyen çeşitli insanlar listelenecek ve siz “Evet” ya da “Hayır” gibi cevaplar verebileceksiniz. Eğer her iki taraf da birbiri hakkında olumlu düşünüyorsa, sohbet penceresi açılacak.

Söz konusu özelliğin Tinder’dan farkı, karşınıza çıkacak kişilerin arkadaş listenizden olması. Bu yüzden tam anlamıyla Tinder’a benzemiyor, ancak listesi kalabalık olan ve henüz yüzünü bile görmediği arkadaşları olan profillerde kendisini aratmayacağını belirtmekte fayda var. Diğer yandan Facebook, bizi arkadaşlarımızla eşleştirerek neyin peşinde olduğunu sorgulatıyor. Bir Facebook sözcüsü verdiği demeçte, "İnsanlar sıklıkla Facebook'u arkadaşlarıyla plan yapmak için kullanıyorlar. Bu yüzden, bunu kolaylaştırmak için Facebook uygulamasında çok küçük bir test yürütüyoruz.” açıklamasında bulunsa da sözlerdeki gizli amacı sezmek zor değil.

Facebook son bir yıldır, diğer sosyal medya uygulamalarının özelliklerini tabiri caizse “araklamaya” devam ediyor. Snapchat’in snap atma özelliğini aldıklarında kullanıcılar zor da olsa sineye çekmişlerdi bu durumu. Ancak Tinder’ın Facebook ile sosyal ilişkileri geliştirmek konusunda yakından uzaktan alakası olamaz.

Umarız söz konusu özellik çalıntı olmaktan çıkar ve gerçekten de arkadaşlarımızla plan kurmak için aklımıza gelen ilk yer olur. Bunun için karşılıklı teklif göndermenin ve eşleşme beklemenin mantığını hala sorguluyorsanız, yalnız değilsiniz :)