Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, Salı günü düzenlenen F8 konferansında yakın zamanda Facebook’a yönelik ‘tanışma’ konseptinin hazırlıkları içinde olduğunu duyurdu. Dünyaca ünlü tanışma uygulaması Tinder’ın tahtı tehlikede olabilir.

F8 konferasında sözlerine Tinder’a üstü kapalı mesaj göndererek başlayan Zuckerberg, bahsi geçen yeni Facebook uygulamasının, kişileri sadece ‘birleştirmek’ adına değil aynı zamanda anlamlı ilişkiler kurmasına yönelik bir algoritma taşıyacağını belirtti.

Üstelik bu açıklama, Cambridge skalandalının etkilerinin henüz taze olduğu bir dönemde gelince Zuckerberg, uygulamanın güvenlik ve gizlilik üstüne tasarlandığını tekrar tekrar vurgulamak zorunda kaldı. Fakat her ne olursa olsun Zuckerberg bu uygulama konusunda oldukça iddialı, Internet dünyasının en ‘anlamlı ilişkilerini kendi uygulamasının inşa edeceğinden son derece emin.

Henüz uygulamanın içeriğine ve teknik detaylarına dair bir şey bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey, özelliğin tercih edilebilir bir seçenek olarak sunulacağı ve istendiği takdirde tıpkı Tinder gibi ana Facebook profillerini saklayarak kullanılabileceği yönünde.