Facebook, Trump İçin Ruslara 10 Milyon Kişilik Reklam Sattı!

Geçtiğimiz yıl beklenmedik bir şekilde ABD başkanı olan Donald Trump’ın bu başarısının ardından seçim ile ilgili şüpheler hiç tükenmedi. Halkın seçim tercihlerine büyük etkisi olan reklamları Rus müşterilerine satan dev şirketin 10 milyon seçmeni etki altında bırakmış.

Buralar çok karışacak, vaziyet alın. Sosyal medya devi Facebook’un adı b..a karış… Aman, siyasete karıştı. Sanırım her ikisine de karıştı. Çünkü hem Zuckerberg hem de Facebook için işler içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı.

Öncelikle Rusların Trump’ı sevmeleri için tek bir neden var onu açıklayalım: Trump, ABD başkanı olarak Rusya-ABD dahil bütün ilişkilerin seyrini değiştirecek dengesiz bir lider profiline sahip. Aynı zamanda Rusya ile hala devam eden soğuk savaşta ABD’nin daha güçsüz politikalar izlemesine neden olacaktır. Buraya kadar anlaştıysak asıl olaya devam ediyorum.

Facebook, Rusya'nın Trump destekçisi bölücü seçim ilanlarını 10 milyon insana gösterdiği ve bu insanların çoğunun reklamları gördüğünü söylemesi ortalığı karıştırdı. Facebook, ilgili reklamların yüzde 44'ünün 2016 seçimlerinden önce görüntülendiğini ve yüzde 56'sı sonra geldiğini söylüyor. Netlik kazanan bir diğer detaysa Facebook’un Rusya menşeili ve Kremlin bağlantılı bir ajansa 3.000'in üzerinde reklam sattığı tespit edilmesiydi.

Sosyal medya devi satılan reklamların dörtte birinin hiç gösterime girmediğini ve gösterilenlerin de çok spesifik grupları hedef aldığını iddia ediyor. Yani bölgesel olarak farklı söylemler ve farklı içeriklerle seçim sürecine etki edilmiş durumda. Facebook'un politika sorumlusu Elliot Schrage, "Reklamların çoğu ideolojik açıdan bölücü sosyal ve siyasi mesajlar üzerine odaklanıyor; LGBT konularından göç ve silahlanma haklarına kadar uzanan konuları ele alıyor. Birçoğu, insanları bu konularda içerik üreten sayfaları takip etmeye yönlendiriyor.” açıklamasında bulundu.

Satılan reklamların, ajans tarafından Facebook’un ilkelerine uymadan yayınlandığı ve hizmet şartlarının ihlal edildiği söyleniyor. Bu iddialar üzerine şirket, reklam araçlarının kötüye kullanımını önlemek için yeni yöntemler duyurdu. Bundan sonra reklam verenlerin temsil ettikleri ticari veya sosyal organizasyonu da onaylatmaları gerekecek.

Çeşitli gazete ve dergi muhabirlerinin, Rus aktörlerin Facebook’ta Trump destekçisi tanıtımları başarıyla organize ettiği ve hatta diğer siyasi görüşlere ait sayfalardan bile takipçi kazandıkları ortaya çıkmış durumda. Yayılan binlerce nefret dolu söylem de cabası. Harita ise korkunç; tam 10 milyon insanın reklamları gördüğü bildiriliyor.

Anlaşılan o ki Facebook geçen yılki seçimlere oldukça hazırlıksız yakalandı ve politikalarındaki açıkları gören Ruslar, Trump’ı başkan yapmak için seferber oldular. Bu durum, sosyal medyanın ne kadar etkili bir kanal olduğu gösteriyor. Bunun yanı sıra Facebook CEO’su Zuckerberg’in önümüzdeki seçimlerden birinde başkanlık için aday olacağı söyleniyor.