Facebook’un yayınladığı bir video, son 5 yılda platformun nasıl değiştiğini aktardı. Şirket, değişim zamanının geldiğini düşünüyor.

10 yılı aşkın süredir hizmet veren ve dünyanın en çok kullanılan sosyal medyalarından olan Facebook, içinde bulunduğu durumu anlayan bir video paylaştı. Sahte haber, clickbait, verilerin çalınması gibi olaylarla anılan Facebook, platformun değişeceğini, değişmek istediğini belirtti.

Facebook, şu anda milyonlarca insanın gözünden düşmüş durumda. Veri ihlallerine neden olan güvenlik açıkları nedeniyle tepki toplayan, Rusya’nın Amerika seçimlerini provoke etmesini sağlayan, insanlara yalan haberler sunarak düşünceleri farklılaştıran bir platform görünümünde bulunan Facebook, 1 dakikalık videoyla tüm bu sorunları kabul ettiklerini ve şimdi değişme zamanı olduğunu belirtti.

“Buraya arkadaşlarımız için geldik ve arkadaşlarımızın arkadaşlarıyla tanıştık” şeklinde başlayan video, “ama sonra bir şey oldu, spam, clickbait, sahte haberler ve veri kötüye kullanım ile uğraşmak zorunda kaldık. Bu değişecek” şeklinde devam ederek, Facebook’un amacından saptığını ve bunu yeniden düzeltmek istediklerini belirterek platformun kullanıcılarına da bir söz vermiş oldu.

Facebook, bilindiği üzere kullanıcılar hakkında olabildiğince fazla veri toplamaya çalışıp bu verilere uygun reklam sonuçları çıkarmak için kullanıyor. Bu videoyla bir önemli mesaj daha veren Facebook, hizmet ilk kurulduğu zaman demokrasilerin yıkılmasını, kontrolsüz insanların başa geçmesini hedeflememişti. Yalnızca arkadaş edinmek için kurulmuştu.

Facebook, bu itirafvari açıklamasının ardından nasıl önlemler alacağını, platformu eskisi gibi arkadaşların buluştuğu yer haline getirmek için neler yapacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.

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