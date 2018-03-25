Facebook Messenger kullanıyorsanız dikkat! Messenger uygulamasını hemen hemen hepimiz bir dönem kullandık veya hala kullanıyoruz. Ancak gelen bilgilere göre Facebook, Ekim 2017’ye kadar bazı Android cihazlarda tüm görüşme verilerinize erişiyordu.

Geçtiğimiz hafta Yeni Zelandalı bir vatandaş, sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan çıkardığı verileri inceliyordu. Facebook’un topladığı kişisel verilerini tararken Dylan McKay, dehşet verici bir şey keşfetti. Facebook, Android telefonundan isimleri, telefon numaralarını ve yapılan telefon görüşmesi metalarının hepsine sahipti.

Bunun sadece kendisine mi olduğunu yoksa herkesin bu şekilde izlenip izlenmediğini merak eden McKay durumu yakınları ile paylaştı. Ancak durum diğerlerinde de farklı değildi. 2015 ve 2016 yıllarında kullandığı tüm SMS ve MMS mesaj verilerini gören McKay adeta şaşkına döndü.

Konunun sosyal mecralarda yayılması sonucu bir Facebook sözcüsü, “Bağlantı kurmanıza yardımcı olan uygulamaların ve hizmetlerin en önemli kısmı, bağlantı kuracağınız kişileri bulmayı kolaylaştırmadır. Telefonunuzla bir mesajlaşma uygulamasına veya sosyal medya uygulamasına giriş yaptığınızda, telefon rehberinizi kullanacağınız ağa yüklemek, yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır” dedi.

Sözcü, kişi ve çağrı yüklemelerinin tamamen isteğe bağlı olduğunu ve uygulamanın kurulmasının, kişilerin erişim bilgilerine açık bir şekilde izin verdiğini belirtti. Kullanıcılar, web tarayıcısı aracılığı ile erişilebilen araçlarla profilindeki bağlantıları rahatça silebilirler.

Anlayacağınız o ki, Facebook arkadaş tavsiyesi algoritmalarının bir parçası olarak telefon iletişim verilerinizi kullanıyor. Bu bağlamda bilgilerinizi kullanacak uygulamalar artık daha açık bir şekilde sizden izin isteğinde bulunuyor. Ancak kullanıcılar zamanında Messenger’a böyle bir izin vermemiş olsalar bile yıllarca istemeden izlenmiş olabilirler. Yani şöyle söyleyelim, özellikle Android 4.1’den (Jelly Bean) önce Facebook kurup birkaç şeye izin verdiyseniz, Facebook çağrı ve mesaj günlüklerinize varsayılan olan izin verdi. Şu an için artık uygulama izinleri daha sistemli çalışıyor. 2017 öncesinde Apple iOS cihazlarını kullanıyorsanız endişelenmenize gerek yok çünkü bu işletim sistemi arama verilerine erişime izin vermedi.

Her zaman olduğu gibi, gizlilik konusunda gerçekten endişeleniyorsanız, adres defteri ve çağrı günlüğü verilerini herhangi bir mobil uygulama ile paylaşmamalısınız. Son günlerde ortaya çıkan Facebook skandalları ile sosyal medya platformu itibar kaybetmeye devam ediyor. Peki konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?