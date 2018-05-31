Facebook, Türkiye'deki Haberleri Teyit.Org ile Doğrulayacak

Facebook, yalan haberlerin platformda yayılmasını engellemeye yardımcı olmayı amaçlayan üçüncü taraf haber doğrulama programını, Türkiye’de teyit.org işbirliği ile hayata geçiriyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Facebook Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Nilay Erdem, “İnsanların Facebook üzerinde doğru bilgi görmek istediğini biliyoruz. Biz de aynı şeyi amaçlıyor ve doğru olmayan bilgilerin topluluğumuz için zararlı olduğuna inanıyoruz. Üçüncü taraf haber doğrulama kuruluşlarıyla birlikte çalışarak platformumuzda paylaşılan asılsız haberlerin belirlenmesi ve yayılmasının engellemesi konusunda attığımız adımlara bir yenisini daha eklemeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’de de programımızı, öncelikli olarak haberlere konu olmuş içeriklerin doğruluğunun teyit edilmesine odaklanan teyit.org ile birlikte hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Teyit.org kurucusu Mehmet Atakan Foça ise, “İnternetteki bilgi kirliliği artık hayatımızın her alanına sirayet ediyor. Türkiye’de insanların haber ve bilgi tüketmek için ağırlıkla sosyal medyaya yönelmesi, yanlış bilginin hayatımızdaki etkisini daha fazla hissettiriyor. Teyit.org ile birincil haber kaynağı olarak sosyal medya platformlarını kullanan yurttaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak için çalışıyoruz. Bu sorumlulukla hareket ederek, Facebook’ta insanların deneyimlerini iyileştirebilmek ve doğru bilgiyi edinebilmelerini sağlamak için daha yoğun bir çalışma temposuna hazırız. İşbirliğimizin Türkiye’de asılsız haberin yayılmasının önüne geçmek üzere önemli bir adım olduğunu düşünüyorum” dedi.

Üçüncü taraf haber doğrulama programı nasıl işleyecek?

- Gerçek dışı olma ihtimali olan haberler, tarafsız Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı tarafından sertifikasyona sahip olan Teyit.org tarafından ele alınacak. Teyit.org haberleri inceleyecek, haber bulgularını kontrol edecek ve haberleri, doğruluklarına göre kategorize edecek.

- Haber doğrulayıcı tarafından gerçek dışı olarak puanlanan haberler, haber kaynağınızda daha alt sıralarda gösterilerek, yalan haberleri görme ihtimaliniz önemli ölçüde azaltılacak.

- Devamlı olarak yalan haber paylaşan sayfaların içerikleri daha az dağıtılacak ve söz konusu sayfalar para kazanma ve reklam verme özelliklerinden yararlanamayacak.