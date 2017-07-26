Facebook TV'nin Ağustos'ta Geleceği Duyuruldu!

Uzun süredir adından söz ettiren ve kullanıcılar tarafından dört gözle beklenen Facebook TV'nin Ağustos ayında kullanıcılarına kavuşacağı açıklandı.

Bloomberg'e göre Facebook TV, iki hafta içinde kullanıma sunulacak. İlk gösterim için TV ortaklarına, kendi şovlarını hazırlamaları ve Facebook TV için göndermeleri söylendi. Bu şovlar, 5 ila 10 dakika aralığında, pek fazla pahalı olmayan içeriklerden oluşacak. Ayrıca bu şovlar, Facebook'un reklam gelirlerinin yüzde 45'ini oluşturan şovlar olacak.

Buna karşında Facebook'un Facebook TV konsepti için uzun vadeli düşünceleri daha farklı. Gelecekteki TV içeriği, yalnızca Facebook'un 20 ila 30 dakikalık şovlarından oluşacak. Şu anki ortak medya şirketlerinden bazıları Group Nine Media, BuzzFeed, ATTN ve The Verge'in sahibi olduğu Vox Media.

Aslında bu şovların Haziran ayında başlaması bekleniyordu ancak bir takım aksilikler sonrasında Ağustos ayına ertelendi. Ancak küçük bir ihtimal de olsa, tekrar bir gecikme yaşanabilir. Bu durumda da Ağustos'tan sonra olmasa bile, Ağustos'un sonlarına doğru yetişmiş olacaktır.

Facebook TV'ye baktığımız zaman, oluşturulmak istenen vizyonun bir nevi YouTube'daki videolardan biraz daha üstün olduğunu ancak Netflix ve HBO'dan daha alt seviyede olacağını görüyoruz. Ayrıca Messenger'a gelecek reklamların da Facebook TV ile bir alakası olabilir.