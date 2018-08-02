Facebook'un yeni kuralları sonrası kullanıcılar, attıkları tweet'lerini otomatik olarak paylaşamayacaklar.

Güncelleme öncesinde Twitter kullanıcıları, istedikleri taktirde attıkları tweet'leri otomatik olarak Facebook üzerinden paylaşabilmekteydi. Facebook'un API değişiklikleri Nisan ayında açıklandı ancak önceden izin verilmiş uygulamalara 1 Ağustos 2018'e kadar izin verileceği belirtildi.

Twitter resmi hesabından yapılan açıklamada, "Yakın tarihli bir Facebook güncellemesi nedeniyle Tweet'lerin ve Retweet'lerin artık otomatik olarak bağlı Facebook hesaplarına yayınlanmayacağını öğrendik. Ancak endişelenme, bir Tweet'i paylaşmanın başka yolları da var" ifadesi kullanıldı.

Twitter yaptığı paylaşım ile beraber kullanıcıları pek de memnun etmeyecek bir çözüm sundu. Şirket paylaştığı bağlantı ile destek bölümünden bir tweet'i paylaşmanın yollarını aktardı ancak otomatik olarak paylaşmanın bir yolunun kalmadığını söyleyebiliriz.