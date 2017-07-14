Türkiye, Facebook'u En Çok Kullanan İlk 10 Ülke Arasında!

Facebook’un açıkladığı son rakamlara göre Hindistan, ABD’yi geride bırakarak Facebook’ta en çok profili olan ülke oldu. Açıklanan diğer rakamlar Facebook’un ne denli büyüdüğünü gösteriyor.

Sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz aylarda 2 milyar kullanıcı barajını aşmıştı. Artık dünya nüfusunun 3’te 1’i bu dev platformun üyesi ve 13 Temmuz'dan itibaren Hindistan da 241 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı. ABD’de ise bu kişi sayısı 240 milyon. Firma, ABD menşeili olmasında rağmen kendi ülkesi dışında daha fazla insana ulaşarak rekor kırdı.



Facebook, 2017'nin başından itibaren her iki ülkede de etkileyici bir büyüme ivmesi yakaladı. Ayrıca Hindistan’daki büyüme hızı ABD’ye oranla iki kat daha fazla olduğundan, aradaki farkın giderek artması bekleniyor. Öyle ki Hintliler, son 6 ay içinde platforma 50 milyon üye kazandırmışlar. ABD ise son 6 ayda 26 milyon yeni üyeyle Facebook’a dahil olmuş.

Söz konusu rakamlara rağmen, Hindistan nüfusunun sadece %19’u Facebook kullanıyor ve ABD nüfusunun ise %73’ü platformda aktif durumda. Bu açıdan bakıldığında Facebook’un Asya’da alması gereken çok yol ve ulaşması gereken daha çok insan olduğu söylenebilir. Nitekim aradaki fark, araştırmacılara göre gelişmişlik düzeyini gösteren önemli bir kriter. Bir diğer yandan Hindistan’daki Facebook kullanıcıları, firmanın reklam verenlerle olan ilişkisinde işe yarayacak bir kitle değil. Çünkü hem cinsiyet hem de yaş aralığı bakımından demografik dengesizlikler söz konusu.

Hindistan’da yükselişe geçen akıllı teleffon pazarı, ülke sakinlerinin sosyal medyayla daha haşır neşir olmalarını sağlıyor. Çok büyük bir sürpriz olmazsa Hintliler, uzun süre Facebook’un tahtından inmeyecekler.

Bu arada ülkemiz, 56 milyon aboneyle 9. sırada yer alıyor ve İstanbul, dünyanın en çok kullanıcısı bulunan 5. şehri.