Silikon Vadisi’nin en ünlü insanları arasında yer alan Salesforce’un CEO’su Benioff, Facebook’un sigaraya benzediğini ve hükümetin bunun için bir önlem alması gerektiğini belirtti.

Silikon Vadisi’nin ünlü isimlerinden Salesforce’un CEO’su Marc Benioff, hükümetin sosyal medyalara karşı aldığı önlemlerin sigaralara yaptıkları gibi kayıtsız olduğunu belirtti. Facebook önderliğinde sosyal medyaların bağımlılık yapıcı bir unsur olduğunu savunan ünlü CEO, Facebook’un yönlendirdiği insan sayısının fazlalığından bahsederek hükümetin bu konuda önlem almadığını açıkladı. Benioff, “İşte sigara. Sizin için iyi değil, üstelik bağımlılık da yapıyor. Teknolojinin de sigara gibi ele alınması gereken bir bağımlılık sorununa sahip olduğunu düşünüyorum” dedi.

1999’da kurumsal yazılım devi Salesforce’u kuran Benioff, bu süreçte şirketini dünyanın en büyük yazılım şirketleri arasına sokmayı başardı.

İnsanlar sosyal medyalarda kontrolsüz bir şekilde zaman geçiriyor. Her günbir kaç saatini bu mecralara ayıran insanların bağımlılık seviyesine ulaştığı görülüyor, bu yüzden Benioff’un açıklamalarına hak verebiliriz. Benioff, “Başka bir endüstriden farklı değiliz. Teknoloji alanına hükümet dahil olmak zorunda. Bazı düzenlemeler yapılmış, ancak bunların çok daha fazla olması gerekiyor” diyerek, daha kontrollü bir dünya istediğini belirtti.

Peki, sizce Benioff teknoloji ve sosyal medyada oluşan bağımlılık durumunda haklı mı?