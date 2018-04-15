Malumunuz batmaz denilen Facebook gemisi bugünlerde yavaş yavaş su almaya başlıyor ve biz de geç olmadan gemiyi terk etmenin yollarını sizler için araştırmaya başladık bile. Dilerseniz listemize geçelim.

Bugünlerde herkes Facebook hesabını silip silmemeyi düşünüyor. Belki de halen Facebook'a tutunan kullanıcıların bir sebebi de alternatifsizlik. Bu bağlamda siz de bir alternatif arayışındaysanız, sizler için derlediğimiz bu sosyal mecralar faydanıza olabilir.

1. Amino

Temel alarak Reddit ve Tumblr severlerin bulunduğu bu uygulamada genel olarak ‘Nerd’ içerikler ve topluluklar hakim. Özellikle ilginç insanları ve bilgileri seven, Anime ve K-pop gibi uzakdoğu popüler kültürüne ilgi duyan kullanıcılar için 1 milyon kişilik nüfusu ile ‘Amino’ oldukça keyifli görünüyor.

2. Signal

Daha ziyade ‘gizlilik’ seven ya da daha doğrusu kişisel verilerinin diğer kullanıcılarla paylaşılmasından hoşlanmayan kullanıcılar için biçilmiş bir kaftan ile karşı karşıyayız. Signal temel olarak kullanıcı adına bile ihtiyaç duymaz, sizden tek istediği telefon numaranızdır, bu da pek tabii bazı kullanıcıların hoşuna gitmeyebilir; ancak konu gizlilik olduğunda Signal oldukça güvenilir görünüyor. Zira Cloud sunucuları dahi bu sitedeki kişisel verilerinize ulaşamamakta. Hepimizin bu yazıyı okuma nedenlerinin başında Facebook’un ‘paylaşımcı’ yapısı olduğuna göre Signal’i incelemekte ve şans vermekte fayda var gibi görünüyor. Logosundan anlaşılabileceği üzere Facebook Messenger'a benzer bir alternatif olduğunu söylenebilir

3. Twitter

Bu site hakkında sizi bilgilendirmek tabii ki haddimizi aşmak olur, zira twitter’ın popülerliğini tartışmak dünyanın en boş çabalarından biri olsa gerek. Ama yine de sizlere bu sitenin olumlu yönlerini tekrar hatırlatmakta fayda var. Dünyadaki hemen hemen her ünlüye doğrudan ulaşabileceğiniz, doğru kaynakları takip ediyorsanız gündemi olabilecek en yakın kaynaktan takip edebildiğiniz, milyonlarca insan ile duygu ve düşüncelerinizi paylaştığınız bu site, Facebook’a oranla birçok yönden üstün görünüyor. Doğru kullanılırsa Twitter’ı son zamanların en global sitesi olarak lanse etmekte bir sakınca görmüyoruz.

4. Tumblr

Sıra bir dönemin en popüler ama aynı zamanda en elit sosyal medya sitelerinden birine geldi karşınızda 'Tumblr.' Günümüzde temel olarak sanatsal paylaşımlara dayanan Tumblr, bunların ötesinde kişisel blog ve twitter birleşimi bir konsepte hakim. Yaklaşık olarak 136 milyon üyesi bulunan site, Facebook’un zayıflamasıyla her an sahalara dönebilir. Üstelik kendinizi ifade etme biçiminizin en asil yollarından biri olduğu da yadsınamaz bir gerçek. Tüm bunlara ek olarak 2015’ten bu yana mobil ve web cihazlardan anlık mesajlama uygulaması da aktif edilmiş durumda.

5. Reddit

Reddit; doğru ellerde, bilinçli bir internet kullanıcısı tarafından kullanıldığında bilgi anlamında belki de internetin en güçlü web sitelerinin başında geliyor. İnternetin ‘arka sokağı’ olarak tanımlanan reddit, neredeyse 'deep web' denilen olguya yakın bir oluşum, dünya üstünde aklınıza gelebilecek her konuyu bir şekilde inceleyen, insanların bu konular üstünde bilgiler paylaştığı son derece oturmuş, güçlü bir konsepte sahip. Tabii kolay manipüle olan, araştırmayı sevmeyen kullanıcılar için uygun bir oluşum olduğunu söylemek oldukça güç. Amacınız ilginç haberler ve bilgiler üzerine tartışmaksa bu site kesinlikle size göre.

6. Raftr

Bu kez karşınızda içerik olarak Reddit’e benzeyen ama kullanım kolaylığı ve sadelik anlamında Facebook’a yakın bir adres var ‘Raftr.’ Facebook’taki sayfa ve gruplara benzeyen, Eski Yahoo Başkanı Sue Decker tarafından kullanıma açılan bu site, insanları gruplar halinde ilgi alanlarına göre eşleştirmeyi ve bu benzer ilgi alanlarına sahip insanların tanışması ve birbirlerini geliştirmesini hedefliyor.

7. NextDoor

Burada işler biraz ilginçleşiyor çünkü Nextdoor konsept anlamda insanları birleştirmeye kendi mahallenizden başlıyor. Konum bilgilerinizi kullanarak size topluluk önerilerinde bulunan sayfa tercihlerinize göre alanını genişletebiliyor. Temel olarak Raftr ile benzerlikler gösterse de biraz daha yerelleştirilmiş versiyonu diyebiliriz. Artı olarak lanse edilecek tarafı ise birbirine yakın mesafelerde oturan kullanıcıları beraber sosyal aktiviteler yapmaya teşvik etmesi diyebiliriz.

8. Vero

Tam anlamlıyla Facebook’a rakip olarak ortaya atılmış ‘Facebook’un insanların sosyal ihtiyaçlarını sömüren, bağımlılık yapma odaklı bakış açısına’ tepki olarak ortaya çıkarıldığını iddia eden, benzer tasarımda bir mobil uygulama. Son günlerde erişimle ilgili sıkıntılar da çekse eğer kartlarını doğru oynarsa konsept olarak Facebook’un yerini tamamen alabilecek gibi gözüküyor. Yalnız şu an için kitlesinin pek kalabalık olmadığını belirtmekte fayda var, yine de önden yer kapmak isterseniz adresiniz kesinlikle Vero olabilir.

Oldukça uzun bir yazı olduğunun farkındayız, fakat Facebook'u terk etmek istiyorsanız size en doğru opsiyonu seçebilmeniz için yardımcı olmaya da kararlıyız. Aralarından kendinize en uygun olan uygulama ya da websitesini bulabilmeniz umuduyla, teknoloji ile kalın.