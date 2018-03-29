Teknoloji ve medya birlikteliğinin gün geçtikçe hayatımızı etkilemeye başladığı şu günlerde Facebook, yapılmaması gereken her işte başı çekiyor. Apple CEO’su Tim Cook ise gizlilik konusunda Facebook’u acımasızca tokatlarken, dişli rakibi Google’ı da es geçmedi.

Facebook, kendi yarattığı fırtınaya kurban gitmeye başladı. Karşı geldiği şey sadece politikalar ve yasalar değil, aynı zamanda teknolojinin ta kendisi. Dünya çapındaki skandalların durmak bilmemesi nedeniyle sosyal ağ, belki de ömrünün son günlerini yaşıyor. Apple ise gizlilik ve güvenliğin ne denli önemli olduğunu, sağlam bir duruşla sürekli vurguluyor. CEO Tim Cook verdiği bir röportajda, güvenlik endişelerinin herkesin gündemine girmesi dolayısıyla Google’ın Android’i için de konuştu.

Bir süre önce Facebook’un skandalını değerlendiren Cook, sosyal medya devine karşı yazılımsal önlemler aldıklarını sert eleştirileriyle birlikte dile getirmişti. Kendisi Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in şu anda düştüğü duruma asla düşmeyeceğini söyledi. Zuck, artık sadece davalarla değil, ciddi bir kullanıcı tepkisi ve hükümet soruşturmalarıyla da karşı karşıya.

Facebook, verilerin çalınmasında doğrudan etkili olmasa da Cambridge Analitca isimli dış kaynaklı bir şirketin, bu kadar rahat hareket edebilmesi korkutuyor. Zuck dahil bütün dünya, süreci endişe içinde izliyor.

Tim Cook ise Facebook’un ve Google’ın kendi uygulama mağazalarındaki dış kaynaklı yazılımların güvensizliği dolayısıyla suçluyor. Apple, müzik, video, sosyal medya ya da oyun olsun, her uygulamayı mağazasına koymadan önce tek tek taramasıyla biliniyor. Dev şirketin bu konuda katı kuralları var ve normalde bu kurallar, uygulama yayıncılarını zorlarken kullanıcıları koruyorlar.

En azından Apple’ın bir rekabet kuralı olarak Facebook’a doğrudan zarar verecek bir hamle yapmaması gerekiyor. Aynı şey Google için de geçerli. Hatta Apple’ın bulut sunucuları Google’ın bulut sistemlerinden destek alıyor. Ancak işin arka planındaki bu birliktelikler, kullanıcıyı olabildiğince az etkilyor.

Andorid’in iOS’a nazaran çok daha güvensiz olduğu aşikar olan uygulama mağazasında elinizi attığınız yerde sakıncalı uygulamalar karşınıza çıkabiliyor. Apple, çok uzun olmayan bir zaman dilimi içerisinde Facebook ve Google’ın güvenlik açıklarından dolayı ekmeğine yağ süreceğe benziyor.