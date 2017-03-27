Facebook 'Üç Popüler Windows Modeline' Desteği Kesiyor!

Facebook, pek de mantıklı bulmadığımız bir karar aldı. Microsoft'un çok popüler bazı işletim işletim sistemlerine ve cihazlarına artık Facebook Messenger desteği verilmeyecek.

Facebook'un aklından neler geçtiği hakkında bir fikrimiz yok. Hatta Facebook, Microsoft Windows 10'u özendirmek için böyle bir uygulamaya karşılıklı anlaşma sonucu karar vermiş de olabilir. Lakin sızan dedikodular, fazlasıyla garip. Facebook Messenger blogunda yayınlanan yazı, garip politikayı gözler önüne sundu.

Facebook, çok yakın gelecekte(Mart ayının sonu) 3 uygulamanın sonunun geleceğini duyurdu. Bunlar sırasıyla:

Facebook - Windows Phone

Messenger - Windows Phone 8 ce 8.1

Facebook - Windows 8 ve 8.1 PC

İlk ikisini nispeten anlayabiliyoruz, ancak güncelliğini koruyan Windows 8.1'in bunu hak etmek için ne yaptığını anlamamız imkansız. Şirketin, aldığı "üçüncü destek kesme" kararının sebepleri hakkında ciddi bir açıklamada bulunacağını düşünüyoruz, zira şimdiden eleştirilerin sesleri yükselmeye başlamış durumda.