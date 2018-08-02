Uzun süredir Facebook bünyesinde bulunan WhatsApp, her gün 1 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor, buna rağmen uygulama Facebook’a neredeyse hiç para kazandırmıyor.

WhatsApp’a ne bir ücret ödüyor, ne de uygulama içerisinde bir reklama maruz kalıyoruz. Peki Facebook, WhatsApp’tan nasıl para kazanıyor? Bu konuda kişisel bilgilerimizi, konuşmalarımıza göre yaptığı analizleri reklamlar için kullandığı iddialarını görmezden gelemeyiz. Normal şartlarda günlük 1 milyar kullanıcısı olan bir uygulama oldukça fazla kazandırmalıdır.

Bir süre önce yayınlanan WhatsApp Business sürümü, işletmelerin müşterileriyle anlık mesajlaşma yoluyla iletişim kurmasını sağlıyor. Şirketin yaptığı son açıklamalara göre artık bir şirketin müşterisiyle konuşabilmesi için 24 saat vakti olacak. Bu süre zarfından sonra konuşmaya devam etmek isteyen işletme, WhatsApp’a ödeme yapmak zorunda kalacak.

WhatsApp Business kullanan işletmeler, müşterileriyle konuşmak için ilk olarak onlardan mesaj almak zorundalar. Yani istedikleri zaman istedikleri müşteriye erişme özgürlükleri yok. Bunun nedeni uygulamanın gereksiz iletiler için sunucularda kalabalık yapmasını engellemek. Böylece amaca uygun bir hizmet verilmiş olacak. Facebook, ücretli konuşma servisiyle WhatsApp için ilk defa doğrudan hizmet satmış olacak.

WhatsApp tüm bunların haricinde, internet sitelerine eklenebilecek kısayollar üzerinde de çalışıyor. Kullanıcılar bu kısayollara tıklayarak doğrudan işletmenin WhatsApp Business hesabına erişecek. Aynı iletişim kısayollarına, Facebook ve Instagram reklamlarından da erişilebilecek.

İşletmelerin anlık teknik destek sunmaları için kullanıcılardan bir telefon numarası ve onay almaları gerekecek. Facebook’un son haftalarda yaşadığı mali krizleri düşününce, WhatsApp gibi kartlarını oynaması anlaşılabilir.