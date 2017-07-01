Facebook'un yeni özelliği 'WiFi Bul' ile Facebook uygulaması üzerinden hangi işletmelerin ücretsiz WiFi sunduğunu görebilirsiniz.

Geçen yıl Facebook, ücretsiz Wi-Fİ erişim noktalarına sahip yakınlardaki işletmeleri bulmanızı sağlayan Facebook uygulaması üzerinden 'Find WiFi' (Wifi Bul) özelliğini test etmeye başlamıştı. WiFi Bul, 2016'da birkaç ülkede kullanıma açılmıştı ve bugün Facebook, bu özelliği global olarak genişleteceğini açıkladı.

Özellik etkinleştirildiği zaman, WiFi Bul, bulunduğunuz yerleri ve bu yerlerin çalışma saatleriyle birlikte ağ adlarını ve ücretsiz WiFi (sunuyorsa eğer) sunduğunu gösterir. Bununla birlikte işletmelerin, bu hizmetten yararlanabilmeleri için, Facebook sayfasından kendi ağlarını talep etmek zorundalar. Aksi taktirde hizmetten faydalanamıyorlar. Bu da, mevcut her etkin noktanın ortaya çıkmaması demek oluyor.

Yapılan duyuruda, Facebook'un yeni özelliğinin hücresel verilerin eksik olduğu alanlarda veya seyahat eden insanlar için yararlı olacağı söylendi. Şirket bu projenin yanısıra, Los Angeles ve Hong Kong arasındaki deniz altı kablo bağlantısı, internet sağlayan dronlar ve lazer tabanlı internet erişimi üzerinde çalışıyor.

Bu özelliği kullanabilmek için Facebook uygulamasından 'Daha Fazla' sekmesini ve ardından da 'WiFi Bul'u seçebilirsiniz. Yeni sürüm bugünden itibaren hem iOS, hem de Android için kullanılabilir olacak.