Facebook, hesabıyla alakalı işlemlerde güvenlik endişesi olanlar için 2 faktörlü bir doğrulama hizmetine geçti. Peki herhangi bir SMS almadan bu hizmeti nasıl kullanabilirsiniz?

Facebook'un dünya çapında konuşulan veri paylaşma skandalı bir kenara, kullanıcıların kendi hesaplarına girerken dahi duydukları bir endişe mevcut. Sadece kullanıcı adı ve şifre ile giriş sağlamak, artık pek çokları için yeterli bir güvenlik önlemi olarak görülmüyor.

Bu aşamada Facebook'un iki aşamalı doğrulama sistemi devreye giriyor. Facebook, iki aşamalı doğrulama sistemi kullanırken, uzun süredir devrede olan SMS ile doğrulama sistemiyle kod almak istemeyen kullanıcılar için bir formül geliştirdi.

Eğer ki siz de SMS almadan hesabınızı iki faktörlü doğrulama sistemine geçirmek istiyorsanız, yapmanız gereken buraya tıklayarak ilgili sayfa ulaşmak olacak. Girdiğiniz sayfafada, "Doğrulama Uygulaması" yönergesine ulaştığınızda bir QR kodu ile karşılaşacaksınız. Burada telefonunuzla QR kodunu okutarak 6 haneli şifreyi girmeniz yeterli.

Bu aşamadan sonra hesabınız hem iki aşamalı doğrulama sistemine geçecek, hem de herhangi bir SMS kodu girmeyle uğraşmak zorunda kalmayacaksınız.