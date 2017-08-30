Facebook'un 21 Yaşındaki Ürün Müdürü Google'a Transfer Oldu!

17 yaşında stajyer olarak başladığı işine 4 yılda ürün müdürü olarak devam eden Michael Sayman, Google'da her Android kullanıcısının yakından tanıdığı bir uygulamanın başına getirildi.

Günümüzde kullandığımız Facebook, WhatsApp, Instagram gibi pek çok uygulamada doğrudan etkisi olan Michael Sayman, Google’a transfer oldu. Dünyanın en hızlı kariyerlerinden birisini yaşayarak henüz 17 yaşındayken Facebook’ta stajyer olarak işe başlayan Sayman, 18 yaşında tam zamanlı bir mühendislik olarak görevini sürdürdü. Bu süreçte ürün müdürü konumuna yükselen Sayman, 21 yaşına bastığı bu günlerde ilk yuvasından uçarak Googla’da çalışmaya başlıyor.

Sayman, Facebook’ta genç kuşağın telefonları nasıl kullandığını anlamasına, gençlere deneysel ürünler konusunda danışmanlık yapmasına ve yöneticilerin trendleri anlamalarını sağlamasında görevli bir ürün müdürüydü. Zaten ülkemizdeki pek çok projeyi gençlere özgü olmamasından dolayı eleştirmemizin en büyük sebebi böyle çalışanları almamamız. Çünkü Facebook, genç bir kadrodan kurulmasına rağmen kendilerinden daha genç olan bir çocuğun görüşlerini önemsiyor. Çünkü bilirsiniz ki, sosyal medyayı en sık kullanılan kişiler 16-21 yaşları arasındaki çocuklardan oluşuyor ve o yaşta hormonlardan kaynaklı biraz farklı düşünebiliyoruz.

Sayman'ın Facebook’ta bu görevinden ayrılmasının ardından Google’da yapacağı iş daha farklı olacak. Telefonu sesli olarak kontrol etmenizi sağlayacak Google Asistant’ın ürün yöneticisi olacak genç isim, geleceğin en büyük projelerinden birisini üzerine alıyor.

Asistant, Google’ın CEO’su Sundar Pichai’nin öncelik verdiği önemli bir konu. Şirket bu projeyle, Apple’ın Siri’si, Amazon’un Alexa’sı gibi asistanlara karşı mücadele ediyor.

Google’da öğretici videolara bakarak kodlamayı öğrendiğini belirten Sayman da eski şirketine bir hayli minnettar. Facebook, kendisini küçük yaşına rağmen keşfetmiş ve bu günlere gelene kadar destek çıkmış. Bu arada Facebook’ta Sayman’ın yeri boşalmış durumda, olur da düşünürseniz bir söyleyelim istedim.