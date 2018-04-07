Mark Zuckerberg'in Acilen Yanıtlaması Gereken 6 Kritik Soru

Malumunuz Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, yaşanan Cambridge skandalına yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Fakat hala cevap vermediği sorular mevcut; biz de sizlerle beraber 6 kritik soru ile Zuckerberg'in açıklamalarını değerlendirmeye karar verdik.

Bildiğiniz gibi Cambridge olayından sonra Facebook ekibi ve özellikle Mark Zuckerberg üstünde inanılmaz bir medya baskısı oluştu. Zuckerberg ne kadar çok açıklama da yapsa, defalarca özür dileyip çeşitli çözümler üretmeye çalışsa da haklı olarak medyanın tepkileri ve sormak istediği sorular bitmek bilmiyor. İşte Zuckerberg’in henüz tam olarak yanıtlamadığı ama kesinlikle sorulması gereken 6 önemli soru!

1. Konu Gizlilik ve Veri Koruması Olduğunda Facebook Kullanıcıları Size Neden Hala Güvenmeli?

Malum skandaldan sonra Zuckerberg cephesinden türlü açıklamarlar da gelse bu soruya dair keskin ve net bir cevap henüz verilemedi.

2. Yaptığınız Açıklamalar Doğrultusunda Ortaya Çıkan Sonuç Şu: Facebook, Sizin ve Takımınızın Kontrol Edebileceğinden Çok Daha Büyük ve Karmaşık. Gerçekten Kontrol Etmek Bu Kadar Zor mu?

Malumunuz Zuckerberg ve ekibi bu konuda zaman zaman 3 maymunu oynayarak olaylar kontrolümüz dışında gelişti açıklamasında bulunmuştu. Büyüklüğü ve gelişimi ile övünen yıllarca hayatımızın bir parçası olmuş dev bir şirket, gerekli kontrol mekanizmasını çoktan oluşturmuş olmalıydı sizce de öyle değil mi?

3. Facebook’un İyileştirilmesi Yıllar Alacak Demiştiniz, Sizce Kullanıcılarınız O Kadar Bekler mi?

Zuckerberg benzer bir soruya karşılık: ‘Güvenlik sorunları kökünden çözmemiz çok zaman alacak’ benzerinde bir açıklamada bulunmuştu. Yani bu sorunun cevabını geçelim tam randımanlı güvenlik ihtimaline dair bile söz verilemiyor. Kaldı ki bu konuda yaptığı açıklama hala kendini 'tekel' olarak hissettiğinin ve kibirin bir göstergesi dahi olabilir.

4. Facebook’un Kullanıcı Konuşma Geçmişi ve İçerik Bilgilerini Korumaya ve Kontrole Yönelik Bağımsız Bir ‘Yargıtaylık’ Fikrini Sundunuz Bu Tam Olarak Nedir?

'Bu paneli kim oluşturacak ve insanlar davalarını nasıl savunabilecek?' ve 'Hakimler kim?' gibi soruların hiç birine henüz cevap alamadık.

5. Hızlı Kontrol Mekanizması Nasıl Gidiyor?

Facebook, son zamanlarda sadece yazılı makalelere değil, fotoğraflara ve videolara yönelik de bir kontrol mekanizması geliştirdiğinden bahsetmişti. Ama çabalarından ve yapının şeffaflığından hiç bahsedilmedi.

6. Büyük Teknoloji Şirketleri Her Daim Veri Koruma Konusunda Dayanışma İçindedir; Google ve Twitter'la Olan Ortaklığınız Nasıl Gidiyor?

Diğer dev teknoloji firmalarıyla yapılan dayanışma sonucu Facebook’un kendine neler kattığı, olumlu adımlar atıp atamadığı hala büyük bir merak konusu.

Son olarak siz bilinçli Webtekno okurları, Zuckerberg’e bir soru sorma şansınız olsa ya da daha iyisi, açık bir mektup yazacak olsanız; nelerden bahseder, ne gibi konular hakkında sorular sorardınız?