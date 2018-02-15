Facebook’un Afet Yardımı Herkes Tarafından Kullanılabilecek

Başlangıçta afet bölgelerine yardım için yalnızca gönüllü firmalarla birlikte çalışan Facebook, artık bireysel yardımları da sahiplerine ulaştırmaya çalışacak.

Dünya’nın birçok yerinde farklı doğal afetler gerçekleşiyor ve bölgede yaşıyan halk en ufak yardıma bile muhtaç hale geliyor. Facebook geçtiğimiz yıl “Crisis Response” adı altında yeni bir afet yardım aracı başlattı. Facebook’un duyarlı hareketi, başlangıçta yalnızca büyük firmalar tarafından gönderilen yardımları kabul ederek ihtiyaç sahiplerine göndermekte başarılı bir iş çıkardı.

Afet yardım aracını bir adım daha ileriye götüren Facebook, önümüzdeki günlerde daha fazla kişi tarafından kullanılmaya başlayacağını duyurdu. Facebook yaptığı açıklamada, "Bu güncellemenin insanların kriz dönemlerinde ihtiyaç duydukları yardımları almalarını daha da kolaylaştıracağını umuyoruz" dedi.

Crisis Response daha önce 500’den fazla küresel krizde insanlara acil sığınma evleri, yiyecek ve elbise sağladı. Bu yardımlar sırasında 750 binin üzerinde mesaj atıldı. Afet yardım aracı, Meksika depremi, Barselona’daki terör saldırısı ve Brezilya’daki sel felaketi gibi büyük krizlerde de insanlara yardımcı olmaya çalıştı.

Yapılan her şey çok güzel ancak afet yardım aracının adında Hz. İsa’nın olması müslüman toplumlara da aynı yardımın yapılıp yapılmayacağıyla ilgili soru işaretleri doğuruyor. Peki, sizce Türkiye’nin başına büyük bir afet gelse Crisis Response ne derece duyarlılık gösterir?