Facebook, sanal nesneleri gerçek dünyada görmemizi sağlayacak, gelecekçi akıllı gözlüklerin yapımı için ihtiyaç duyulan teknik icatlar üzerinde oldukça sıkı çalışma yapıyor.

Facebook’un sanal gerçeklik alt birimi olan Oculus’ün ileri araştırma biriminden üç üye tarafından yapılan “iki boyutlu tarayıcı ile dalga-kılavuzu görüntüsü” adlı patent başvurusu, Perşembe günü yayınlanmıştı.

Yapılan başvurunun içeriğinde belirtildiğine göre ekran, “bilgisayarla üretilmiş faktörlerle gerçek dünya çevresindeki fiziksel görünümleri arttırabilir” ve “ortamı bir kullanıcının gözlerine getiren bir çerçeve ve görüntü montajı içeren gözlük içerisine dahil edilebilir” deniliyor.

Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg sanal ve arttırılmış gerçekliği, akıllı telefonların ve geleneksel bilgisayarların yerini alma kapasitesine sahip, yegane işletim platformu olarak tanımlıyor. Facebook 2014 yılında Oculus’ü 2 milyar dolara satın almıştı ve gerekli teknolojiyi geliştirmek için milyarlarca dolar daha harcamayı planlıyor.

Oculus’ün geliştirmekte olduğu akıllı gözlükler ışığı kullanıcının gözüne daha geleneksel ekranlar yerine, ‘dalga-kılavuzu ekranı’ ile yansıtacak. Akıllı gözlükler görüntüleri, görüntülü kayıtları gösterebilecek, göze takıldıklarında bağlı hoparlör ya da kulaklıklarla ses dosyalarını yürütebilecekler.

Facebook bu patent ile ilgili olarak yorum yapmaktan kaçındı.

Dalga-kılavuzu teknolojisini kullanan Facebook bu yolla Microsoft’un HolLens AR gözlüğüyle ve Google destekli Magic Leap’in geliştirmekte olduğu esrarengiz gözlüklerle benzer yaklaşım sergiliyor.

Patentin yazarlarından biri aslında 2015 yılında Facebook’a katılan, Oculus’ün yönetici optik bilim adamlarından biri olan Pasi Saarikko. Saarikko daha önce de Microsoft’ta, HoloLens’in optik tasarımını yönetiyordu.

Her ne kadar bu önemli teknoloji üzerinde yapılan çalışma Facebook’un akıllı gözlükleri için yürütülüyor olsa da, cihazın yakın bir tarihte çıkışı beklenmiyor. Oculus’ün yönetici bilim adamlarından Michael Abrash yakın bir zamanda AR (Arttırılmış Gerçeklik) gözlüklerinin 2022’den önce akıllı telefonların yerini almayacağını söylemişti.

Facebook’un geliştirici konferansında “Bugünden itibaren 20 ya da 30 yıl sonra her yerde şık akıllı telefon taşımak yerine, şık gözlükler takıyor olacağız” demişti. “Bu gözlükler VR, AR ve bunların arasındaki her şeyi yapabilecekler ve biz onları gün boyunca kullanıyor olacağız.”